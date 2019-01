Gewerkschaften Schwere Vorwürfe gegen Chef der Polizeigewerkschaft

Berlin / Von Roland Muschel

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, sieht sich mit massiven Vorwürfen des Betriebsrats der GdP-Bundesgeschäftsstelle konfrontiert. Durch die „inakzeptable mehrfache Vorgehensweise“ des Bundeschefs hätten verschiedene Kolleginnen der Bundesgeschäftsstelle „in erheblicher Weise psychischen Schaden genommen“, klagt der Betriebsrat in einem Brief an den GdP-Bundesvorstand, der der SÜDWEST PRESSE vorliegt. Der Betriebsrat sehe es als seine Pflicht, „alles Erforderliche zu unternehmen, um die psychischen Übergriffe zu beenden“.

Alle in der Gewerkschaft würden dafür einstehen, dass ein Machtgefälle, insbesondere zwischen männlichen und weiblichen Kollegen, nicht missbraucht werden dürfe. Genau dies sei aber aus Sicht betroffener Frauen „durch die Handlungsweisen des Bundesvorsitzenden“ geschehen, schreiben die Autoren weiter. Betroffen sei „rund ein Dutzend“ Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle. „Kolleginnen und Kollegen resignieren, kommen mit Bauschmerzen zur Arbeit, haben Durchfall und Kopfschmerzen und leiden unter Angstzuständen“, klagt der Betriebsrat. Ärztliche Atteste würden das belegen.

In zeitlicher Nähe zur Erstellung des Briefs hat der Geschäftsführende GdP-Bundesvorstand einen Abteilungsleiter der Bundesgeschäftsstelle suspendiert, der zugleich Betriebsratsvize ist. Es dränge sich der Eindruck auf, dass „ein anerkannter Kollege und Betriebsrat mundtot gemacht werden soll“, heißt es dazu im Schreiben selbst. Malchow ließ auf Nachfrage die GdP-Pressestelle lediglich ein Schreiben des Betriebsrats an den GdP-Bundesvorstand bestätigen: „Es handelt sich hierbei um einen betriebsinternen Vorgang. Den arbeitsrechtlichen Konflikt tragen wir nicht in die Öffentlichkeit.“

Mit 190 000 Mitgliedern ist die GdP die mit Abstand größte Interessenvertretung der Polizei in Deutschland, sie tritt nicht zuletzt für bessere Arbeitsbedingungen ein.