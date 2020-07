Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr zusätzlich 750 Millionen Euro für den beschleunigten Ausbau von Ganztagsbetreuung an Schulen zur Verfügung stellen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat dafür am Mittwoch grünes Licht gegeben. Nun müssen mit den Ländern die Details abgesproche...