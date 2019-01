Bundeswehr Schlechtes Zeugnis für die Truppe

Berlin / Ellen Hasenkamp

Miese Ausrüstung, Personalmangel, viel Bürokratie: Der Wehrbeauftragte des Bundestags sieht weiter keine Trendwende.

„Angespannt“, „mangelhaft“, „Trendwenden nicht spürbar“ – es klingt mal wieder düster, was der Wehrbeauftragte des Bundestags über die Bundeswehr zu sagen hat. Hans-Peter Bartels (SPD) wählt einen jahreszeitlich nahe liegenden Vergleich: Der Frühling sei zwar geplant bei der Truppe, „aber die Wahrheit lautet: Es ist immer noch Winter.“ Die Personallage der Bundeswehr sei weiterhin angespannt und die materielle Ausrüstung nach wie vor mangelhaft.

Bei der Marine saßen ganze Besatzungen „sprichwörtlich auf dem Trockenen“, weil Boote und Schiffe nicht einsatzbereit waren, wie es im Wehrbericht heißt. Beim Heer fehle es an tatsächlich verfügbaren Kampfpanzern, Hubschrauber und Flugzeuge stünden nicht ausreichend zur Verfügung. „Diese Mangelwirtschaft ist extrem belastend“, stellt der Wehrbeauftragte fest.

Besondere Sorgen bereitet Bartels die Personalgewinnung. Bis 2025 soll die Truppe auf 198.500 Aktive anwachsen, Ende 2018 umfasste die Bundeswehr aber nur 181.000 Soldaten. 21.500 Dienstposten seien derzeit „aus den unterschiedlichsten Gründen“ unbesetzt. Besserung ist nach Einschätzung des SPD-Manns nicht in Sicht: Die Zahl der neu eingetretenen Soldaten und Soldatinnen sei auf 20.000 gesunken, der bislang niedrigste Stand.

Ministerin verspricht Besserung

Das alles stellt den Reformbemühungen von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) ein schlechtes Zeugnis aus. Mit großem Aufwand hatte sie die Trendwenden Material und Personal eingeleitet. Sie reagiert auf den Wehrbericht wie immer eisern lächelnd, aber inhaltlich kurz angebunden: Die Vorwürfe weist sie teils zurück. Besserung sei in Sicht, versichert von der Leyen und verweist darauf, dass die Truppe inzwischen einen neuen Panzer pro Woche, ein neues Fluggerät pro Monat und ein neues Schiff pro Jahr bekomme.

Dem Wehrbeauftragten geht das alles zu langsam. Er fordert ein „Sofortprogramm“ und damit einen „Befreiungsschlag“ insbesondere bei der Anschaffung kleinerer Dinge wie Schutzwesten – oder Nachtsichtgeräten. Der Bedarf an diesen Geräten liege bei 48.000, jedes Jahr würden aber nur 4000 gekauft. Als einen Grund für die teils trostlosen Zustände hat Bartels die Bürokratie ausgemacht: „Zurechenbare Verantwortung scheint heute zu verschwinden in einem Labyrinth verzweigter Zuständigkeiten.“

Kein gutes Licht auf die Truppe wirft auch der Bericht des Ministeriums zu dem Moorbrand bei Meppen. Als Ursachen für das Ausmaß listet Staatssekretär Peter Tauber in einem Brief an den Verteidigungsausschuss unter anderem „Defizite in den Bereichen Material, Organisation, Vorbereitung und Ausbildung“ auf, hinzu kamen Fehleinschätzungen, Geräteausfall und eine mangelhafte Information der besorgten Öffentlichkeit.