Leitartikel Elisabeth Zoll zum Islamunterricht im Land Riskanter Weg zum Islamunterricht

Elisabeth Zoll

Die Aufgabe ist verworren: Die Landesregierung will muslimischen Schülern weiterhin islamischen Religionsunterricht bieten, doch eine verlässliche Grundlage dafür fehlt. Die Hoffnung, dass sich im Laufe der 2004 gestarteten Modellphase auf muslimischer Seite eine Struktur herausbildet, die der von Kirchen gleicht, hat sich zerschlagen. Jeder relevante Islamverband spricht weiterhin nur für sich. Damit fehlt dem Staat der Ansprechpartner, mit dem über Unterrichtsinhalte und Lehrerausbildung gesprochen werden könnte.

Der Staat muss wissen, was in den Klassen gelehrt wird, ob eine Indoktrination stattfindet oder eine fundierte, kritische und werteorientierte Auseinandersetzung mit der eigenen Religion. Die Landesregierung und das Kultusministerium erheben den Anspruch zurecht. Sie stehen in der Verantwortung gegenüber den Eltern der rund 6000 Schüler, die derzeit Islamunterricht besuchen, und gegenüber der Allgemeinheit.

Bedarf besteht. Wer die Grundlagen seines Glaubens kennt, hat Argumente gegen fundamentalistische Vereinfacher, die ihrerseits um Gefolgschaft werben. Eine Abschaffung des Islamunterrichts zugunsten eines Ethikunterrichts oder gar völlige Aussetzung des Schulangebots, würde Kinder und Jugendliche nicht stärken sondern schwächen.

Deshalb ruft das Land nun eine Stiftung ins Leben. Sie soll Interessen und Religionsinterpretationen ausbalancieren. Es ist ein neuer Weg, und er ist voller Stolpersteine. Denn die Politik mischt hier bei der Ausgestaltung des Islamunterrichts deutlich mit. Zum Nachteil der Verbände.

Verfassungsrechtlich ist das kritisch. Religionsgemeinschaften haben nach dem Grundgesetz das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln – ohne Bevormundung durch den Staat. Der Islamverband Ditib und die Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg (IGBW) lehnen deshalb das neue Konstrukt ab.

Rechtlich ist die Kritik nachvollziehbar. Politisch nicht. Denn es ist Ditib selbst, die über die türkische Religionsbehörde Diyanet aufs engste mit der Politik verbunden ist, allerdings mit der türkischen. Staatsbeamte aus Ankara nehmen Einfluss auf das Religionsgeschehen in Deutschland. In ihrem Auftrag wurden in Ditib-Moscheen Kritiker des türkischen Präsidenten Erdogan ausspioniert und gemeldet, unter ihren Augen beteten in Deutschland Kinder für den Sieg türkischer Truppen in Syrien. Das hat auf breiter Ebene jenes Vertrauen zerstört, ohne das ein Unterrichtsangebot für Kinder und Jugendliche nicht eingerichtet werden kann.

Wenn sich Ditib und die IGBW beim Stiftungsmodell nun selbst ins Abseits stellen, schaden sie sich in erster Linie selbst. Für das Land könnte sich die Verweigerung als positiv erweisen. Denn es kann islamischen Unterricht mitgestalten, ohne von konservativen Blockierern ausgebremst zu werden. Der islamische Religionsunterricht soll zu Toleranz und der Akzeptanz von Vielfalt erziehen. Ob Ditib und die IGBW diesem Leitgedanken folgen können, darf inzwischen bezweifelt werden.

