Kommentar Christoph Faisst zum Missbrauch der Datenschutzgrundverordnung Ring frei!

Ulm / Christoph Faisst

Max Schrems zeigt, was eine Harke ist. Mit seinen vier Beschwerden gegen Facebook und Google erzwingt der österreichische Jurist und Aktivist eine Klärung, wo berechtigte Belange der Internetwirtschaft enden und der Missbrauch der neuen Datenschutzgrundverordnung, die ja im Interesse der Nutzer erlassen wurde, beginnt. Denn was Facebook & Co. derzeit tun, ist schlicht die Erpressung ihrer Kunden: Her mit euren Daten – oder Ausschluss von unseren neugierigen und redseligen Diensten, von denen wir euch abhängig gemacht haben.

Die Befürchtung, die Netzkonzerne nutzten die zwingende Zustimmung zur Datenverarbeitung, um sich in einem Aufwasch noch umfangreichere Rechte einräumen zu lassen, hat sich erfüllt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis zwielichtige Abmahnvereine auf den Plan treten, die Mittelständler und kleine Gewerbetreibende ins Visier nehmen, deren Webauftritte oft der einen oder anderen Formalie nicht gerecht werden.

Fortgeschrittene Nutzer wissen, wie sie den invasiven Praktiken der Netzwerke und Verlage begegnen können, der breiten Masse fehlt meist der technische Sachverstand. Vor allem diesen Menschen müssen Gesetzgeber und Datenschutzbeauftragte dienen, ganz besonders in einer Zeit, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Digital­-Staatsministerin Dorothee Bär kreativem Datenreichtum das Wort reden – eine verbale Schönfärberei, die nichts anderes bedeutet, als Privatunternehmen massenhaften Einblick in das Leben der Bürger gewähren zu wollen.

Es ist Schrems und seinem Verein hoch anzurechnen, die Last derartig umfangreicher Verfahren zu tragen. Nun heißt es: Ring frei!