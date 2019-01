Kommentar Stefan Kegel zu den sicheren Herkunftsstaaten Reine Symbolpolitik

Berlin / Stefan Kegel

Bundesregierung und Bundestag holen sich aller Voraussicht nach wieder mal eine blutige Nase. Wenn es um die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten geht, sind sie schon einmal am Widerstand der Länder mit grüner Regierungsbeteiligung im Bundesrat gescheitert. Es spricht wenig dafür, dass es diesmal anders sein wird. Den Regierungsparteien geht es vor allem um ein Symbol – das in diesem Fall allerdings nicht taugt.

Der Bundestag hat beschlossen, Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien für so sicher zu erklären, dass Asylbewerber trotz Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern dorthin abgeschoben werden können. Durch schnellere Verfahren und einfachere Abschiebungen sollen die Ausländerbehörden und die Gerichte entlastet werden. Die Zahl der Menschen, die das tatsächlich betrifft, ist allerdings überschaubar: In den ersten elf Monaten 2018 waren es knapp 7400, mehr als die Hälfte davon aus Georgien mit 0,3 Prozent Anerkennungsquote. Dass mit einer Spezialregelung für sie die Bearbeitung der anderen 167 000 Fälle des gleichen Zeitraums deutlich schneller geht, ist fraglich. Aber darum dreht es sich gar nicht in erster Linie.

Zum einen besteht die Hoffnung darin, dass weniger Nordafrikaner kommen, wenn bekannt wird, dass sie schnell wieder zurückkehren müssen. Zum anderen will die Koalition demonstrieren, dass sie etwas tut – und weit weg ist von dem bösen Wort „Staatsversagen“, das 2015 die Runde machte. Sollte das Vorhaben aber erneut im Bundesrat scheitern, dann würde die Regierung eben jenen Eindruck wieder verstärken. Dann nützt es auch nichts, mit dem Finger auf die Grünen zu zeigen.