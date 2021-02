1. Der Anfang Der Sitzungsbericht Nr. 1 wird am 10. September 1949 in Bonn herausgegeben. Das sich in einem kritischen Zustand befindliche, erhaltene Original verzeichnet lakonisch: „Beginn der Sitzung: 11.12 Uhr. Joh. Seb. Bach: Orchester-Suite in D-Dur 1. Satz. Städtisches Gürzenich-Orches...