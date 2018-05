Kommentar Igor Steinle zu den EU-Vorschlägen zum Plastikmüll Plastikmüll: Die Verbraucher anstupsen

Berlin / Igor Steinle

Die EU-Kommission will unnötigen Plastikabfall verbieten. Dieser Vorschlag ist nicht nur gut und richtig. Angesichts der Umweltkatastrophe, die Plastikrückstände in unseren Gewässern anrichten, ist er auch längst überfällig. Nahezu jeder an den Küsten angespülte Vogel hat mittlerweile Plastik im Magen. Nun bleibt zu hoffen, dass das Europaparlament und die Mitgliedstaaten bei diesem Vorhaben mitziehen.

Allerdings sollte man mit überschnellen Verboten vorsichtig sein. Denn nicht alle Plastikalternativen halten, was sie versprechen. Das Beispiel der Plastiktüte sollte hier allen Beteiligten eine Lehre sein: Einwegprodukte aus Papier verschmutzen zwar nicht die Weltmeere. Ganzheitlich betrachtet sind sie aber auch nicht wirklich umweltfreundlich. Verbote sollten deswegen nur ausgesprochen werden, wenn wirklich sinnvolle Alternativen zur Verfügung stehen. Die gibt es sicherlich auch für Trinkhalme, Wattestäbchen und Luftballonhalter aus Kunststoff.

Wer nun aber mit dem üblichen Geschrei loslegen möchte, dass die Brüsseler Bürokratie uns mal wieder schikanieren will, sollte zur Kenntnis nehmen, dass Verbote durchaus sinnvoll sein können. Das zeigen viele Ini­tiativen der Vergangenheit: Das Verbot konventioneller Glühbirnen sorgte für eine kreativere Leuchtstoffindustrie, die Ächtung von FCKW rettete die Ozonschicht, die Vorgabe energieärmerer Staubsauger machte die Geräte effizienter und die Pfandpflicht für PET-Flaschen stärkte die Kreislaufwirtschaft. Wenn Verbraucher und Unternehmen sich also nicht von alleine um ihre Umwelt kümmern, darf die Politik sie ruhig dazu anstupsen.