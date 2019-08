Wer ins Krankenhaus kommt, will dort best möglichst versorgt werden. Doch der Personalschlüssel lässt das oft nicht zur. Eine Allianz aus Gewerkschaft und Pflegerat sucht einen Asuweg. „Wir wollen für eine gute Pflege sorgen.“ Das versicherte Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), am Dienstag bei der Vorstellung einer ungewöhnlichen Allianz: Zusammen mit der Gewerkschaft Verdi und dem Deutschen Pflegerat will man einen neuen Personalschlüssel i...