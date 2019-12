Ausländische Pflegekräfte sollen in Zukunft bereits nach spätestens sechs Monaten eine Arbeit in einem deutschen Krankenhaus oder einem Pflegeheim antreten können. Das ist das Ziel der Deutschen Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe (DeFa) in Saarbrücken. Bisher dauert das zwei...