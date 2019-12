Die SPD hat ihren mit Spannung erwarteten Parteitag begonnen. Die etwa 600 Delegierten werden heute in Berlin eine neue Parteispitze wählen und den Kurs der SPD in der großen Koalition mit der Union bestimmen.

Die scheidende Parteichefin Malu Dreyer warb zur Eröffnung des Parteitags dafür, Einigkeit zu zeigen. Zugleich betonte sie die Erfolge der SPD in der großen Koalition. Darauf sei sie „mächtig stolz“. Vor allem Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sei für den Erfolg der SPD verantwortlich.

Scholz war beim Mitgliederentscheid zum SPD-Vorsitz mit seiner Partnerin Klara Geywitz den GroKo-Kritikern Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen. Die linke Bundestagsabgeordnete und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister sollten am Freitag offiziell zu neuen Parteichefs gewählt worden.

Ein Leitantrag des Vorstands befasst sich mit der künftigen Aufstellung der SPD in der großen Koalition. Ein in der Partei heftig diskutierter Ausstieg aus der GroKo wird darin nicht empfohlen. Stattdessen werden Forderungen dazu aufgestellt, was die SPD künftig gegenüber der Union erreichen will. Die Gegner des Bündnisses mit CDU/CSU wollen aber eine Abstimmung über ein Ende der Koalition erreichen.

Auch bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden könnte es ein Duell zwischen Kritiker und Befürworter der großen Koalition geben. Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil wollen im Kampf um den dritten Vizeposten gegeneinander antreten. Bisher ist eine Reduzierung der Vizeposten von sechs auf drei geplant. Der Parteitag könnte sich aber auch für vier Stellvertreter entscheiden.

Abstimmungsergebnis Mitgliederentscheid

Antragsbuch SPD-Parteitag

SPD Bundesparteitag

Anträge Parteitag

Die SPD will „in die neue Zeit“ aufbrechen, wie sie mit ihrem Parteitagsmotto verkündet hat - kein Wunder nach den schwierigen Jahren, die die Sozialdemokraten hinter sich haben. Nach vorn sollte es am Freitag in Berlin aber nicht ohne einen Hauch von Nostalgie gehen. Auf der Parteitagsbühne prangte eine gewaltige stilisierte Rosenblüte. „Heute strahlt unsere sozialdemokratische Rose wieder im Saal“, sagte die scheidende kommissarische Parteichefin Malu Dreyer zum Start. Die sei „seit Ewigkeiten“ ein Symbol „unserer Werte und unserer Einigkeit“. Die Partei zeige sie aus Überzeugung: „Denn wir wissen, woher wir kommen, und wir wissen auch, wohin wir gehen - gemeinsam in die neue Zeit.“