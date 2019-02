Kommentar Elisabeth Zoll zum Papstbesuch in den Vereinigten Emiraten Papst Franziskus auf schwieriger Mission

Elisabeth Zoll

Eine Selbstverständlichkeit ist die Einladung von Papst Franziskus in die Vereinigten Arabischen Emirate nicht. In dieser Weltregion begegnen sich die Führer großer Weltreligionen nicht nur äußerst selten, sondern wenn überhaupt dann meist auch noch mit tiefem Misstrauen. Jede noch so kleine Unbedachtsamkeit kann dort schnell große Kränkungen auslösen und damit unabsehbare Folgen haben. Zu tief haben sich über die Jahrhunderte oftmals kriegerische Rivalitäten um den jeweils exklusiven Wahrheitsanspruch in das kollektive Gedächtnis eingegraben.

Die Einladung von Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan markiert deshalb eine mutige Zäsur. Ohne Eigeninteresse erfolgt ist sie nicht. Der aufstrebende Herrscher hat ein beflecktes Image aufzupolieren. Das nicht enden wollende Gemetzel im Jemen trägt auch seine Signatur. In diesen Tagen soll die Welt ein anderes Arabien sehen: eines, das sich öffnen will.

Papst Franziskus kann davon nur profitieren. In Zeiten zunehmender Spannungen zwischen den Weltreligionen, können Bilder von und Gespräche zwischen den religiösen Führern gar nicht weit genug ausstrahlen. Sie könnte hineinwirken in das noch immer abgeschottete Saudi-Arabien, das eine besonders rigide Form des Islam pflegt, aber auch in die vielen verborgenen Winkel der Arabischen Emirate selbst. Dort hausen zumeist unter erbärmlichen Bedingungen Millionen Migranten, oftmals katholischen Glaubens, die weitgehend rechtlos schwere und unwürdige Arbeit verrichten. Wenn ihnen Papst Franziskus mit seinem Besuch Trost und etwas mehr religiöse Freiheit bringt, war die Visite ein Erfolg.