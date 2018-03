Interview OSZE-Beobachter: Wir bewerten die Wahl nicht

Berlin / Stefan Kegel

Die OSZE-Beobachter prüfen, ob internationale Standards eingehalten sind. Die Bewertung der Wahl ist nicht ihre Sache.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Link leitet die Wahlbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zur Präsidentschaftswahl in Russland.

Herr Link, können die Beobachter der OSZE die Wahl in einem 142-Millionen-Einwohner-Land eigentlich sinnvoll überwachen?

Die Mission besteht aus etwa 420 Beobachtern, darunter sind über 100 Parlamentarier aus rund 30 Staaten. Ich selbst werde als Leiter der Mission in Moskau sein. Die Beobachter werden über das Land verteilt sein – mit der Einschränkung, dass wir in einige Regionen, in denen eine Beobachtung besonders sinnvoll wäre, aus Sicherheitsgründen nicht reisen werden.

Sie meinen etwa den Kaukasus, wo Wladimir Putin fast immer haushoch gewinnt?

Wir können empirisch aus früheren Missionen ersehen, dass es in bestimmten Regionen extrem hohe Wahlergebnisse bis zu über 95 Prozent gibt. Es wäre daher besonders wichtig, Beobachter dorthin zu schicken, etwa nach Tschetschenien. Doch dort ist die Sicherheit unserer Teams nicht wirklich gewährleistet, weshalb wir aus Fürsorgegründen niemanden dorthin entsenden.

Wie schwer ist es für Sie zu erkennen, ob tatsächlich Wahlfälschungen stattfinden?

Wahlbeobachter sind keine „Wahlpolizei“. Der uns von der OSZE gestellte Auftrag lautet vielmehr: Sind die russische Gesetzgebung und die Durchführung der Wahl konform mit internationalen Standards für die Durchführung demokratischer Wahlen? Zum Beispiel: Verlief der Wahlkampf zwischen den verschiedenen Bewerbern chancengleich? Läuft am Stimmtag in den Wahllokalen alles korrekt? All dies beobachten wir. Wir greifen jedoch nie aktiv ein oder bewerten die Wahl politisch. Politische Schlüsse aus unseren Beobachtungen muss die Öffentlichkeit ziehen.

Welche Möglichkeiten haben Sie, während der Wahlkampfzeit die Chancengleichheit einzuschätzen?

Zahlreiche Langzeitbeobachter-Teams der OSZE-Wahlexperten des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte – ODIHR – sind bereits seit mehreren Wochen in Russland. Von dort berichten sie regelmäßig darüber, wie der Wahlkampf in den verschiedenen Regionen läuft.

Können Sie die Wahllokale selbst aussuchen, die Sie besuchen?

Es ist ein wichtiges Prinzip, dass die einzelnen Beobachterteams darüber immer selbst entscheiden. Sie gehen immer zu zweit ins Wahllokal und kennen einander nach Möglichkeit vor der Mission nicht. Während der Beobachtung müssen die Beobachter die Fragebögen der OSZE über die von ihnen beobachteten Erkenntnisse stets zu zweit gemeinsam ausfüllen. Hier gilt also ein Vier-Augen-Prinzip, um Verzerrungen oder Abreden möglichst auszuschließen.

Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrer vergangenen Mission in Russland gesammelt – und was erwarten Sie dieses Mal?

Bei der Parlamentswahl vor gut zwei Jahren war ich als Chef von ODIHR dabei. Damals waren die Durchführung am Wahltag und die Auszählung durch die Zentrale Wahlkommission professionell. Der damalige Bericht stellte jedoch deutliche Probleme im Bereich der Chancengleichheit unter den politischen Parteien und Probleme für unabhängige Journalisten und zivilgesellschaftliche nationale Wahlbeobachter fest. Die internationalen Standards für demokratische Wahlen fordern allerdings – und wir internationale Beobachter der OSZE erwarten das von den russischen Behörden auch –, dass sie für Chancengleichheit im Wahlkampf sorgen und Journalisten und einheimische Beobachter ungehindert arbeiten lassen. Es wäre sehr erfreulich, wenn es hier diesmal Verbesserungen gäbe.

Zur Person:

Michael Georg Link leitete von 2014 bis 2017 die OSZE-Menschenrechtsbehörde ODIHR, zuvor war er Staatsminister im Auswärtigen Amt.