SPD Olaf Scholz, der unsichere Stellvertreter

In dieser Woche verabschiedet der Bundestag den Haushalt für 2019. Dabei steht vor allem ein Mann im Mittelpunkt, der in der eigenen Partei zuletzt heftig kritisiert wurde und zugleich große Ziele hat: Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Es gibt Tage, da wirkt Olaf Scholz wie ein Fremdkörper. Der Samstag beim Debattencamp der SPD zum Beispiel: In einer Halle im Berliner Osten saßen gespannte Genossen, die wissen wollten, was ihm zu Deutschlands Rolle in der Welt so einfällt.

Doch der stellvertretende Parteichef sprach von der Wahl zum Europaparlament im kommenden Jahr. „Europa-Wahlkämpfe sind immer philosophisch“, sagte er, bevor er selbst philosophisch wurde. „Wir sprechen immer von Europa an sich“, so seine Klage. „Aber eigentlich geht es um Europa für sich.“

Scholz war noch nie ein begnadeter Redner. In letzter Zeit kommt Ungeschick dazu. Mal dringen seine Vorschläge nicht durch. Mal sind sie unglücklich platziert. Zuweilen entzieht sich Scholz der Öffentlichkeit. Sollen sich doch die anderen um die unangenehmen Dinge kümmern.Beim Haushaltsausschuss des Bundestags, der immerhin seinen 356-Milliarden-Euro-Etat für 2019 absegnen musste, tauchte er nur bei den absolut unumgänglichen Terminen auf, wie FDP-Haushälter Otto Fricke beklagt. Selbst sein dickköpfiger Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) hatte öfter das Gespräch mit den Parlamentariern gesucht.

Gleichzeitig warten die Bundesländer seit Monaten auf einen Entwurf für die Grundsteuer. Sie muss bis Ende 2019 reformiert werden, sonst kann sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr erhoben werden. Von Scholz kam bisher nur die Ankündigung, sie noch in diesem Jahr vorzulegen. Lieber profiliert er sich mit der Forderung nach zwölf Euro Mindestlohn. Das hatte er schon im Bundestagswahlkampf verlangt.

Das Ziel heißt Kanzleramt

Mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) liefert er sich einen merkwürdigen Wettkampf, obwohl sie persönlich gut miteinander können. Die beiden Juristen haben in den Koalitionsverhandlungen die Finanzen verhandelt. Scholz preschte nun mit seinem Vorschlag einer europäischen Arbeitslosenversicherung vor, die wiederum nicht abgesprochen war. Altmaier lehnt die Idee ebenso ab wie das Kanzleramt. Und eigentlich gehört die Idee sowieso ins Aufgabengebiet von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Dieses Wildern in fremden Gebieten hat einen Grund: Schon länger wird Scholz nachgesagt, dass es ihm nicht genügt, in Partei und Regierung nur Vize zu sein. SPD-Vorsitzender war er nach dem Rücktritt von Martin Schulz schon, wenn auch nur kommissarisch. Obwohl derzeit keine Umfrage andeutet, dass ihm und der SPD das gelingen kann, will der 60-Jährige ins Kanzleramt. Das ist ein offenes Geheimnis. Und solide Finanzpolitik allein genügt dafür nicht. Das kann ihm nur gelingen, wenn er auch in anderen Bereichen sein Profil schärft. Dass das nicht vollkommen undenkbar ist, zeigen Scholz’ Umfragewerte. Seit Antritt der großen Koalition ist er – neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) – stets einer der beliebtesten Politiker.

Allerdings müsste auch seine Partei mitziehen, und die macht ihm im Moment das Leben schwer. Noch nie war Scholz ein Liebling seiner Genossen. Verlässlich strafen sie ihn bei Vorstandswahlen ab. Spätestens seit er sich als Finanzminister zum Lordsiegelbewahrer der „Schwarzen Null“ aufgeschwungen hat, ist er für einige sogar zum Feindbild geworden. Zu hören war das vor wenigen Wochen beim Basiskongress der Parteilinken. Immer wieder kam das Gespräch auf den Vizekanzler. Johannes Heinen aus Hamburg verlangte einen Linksruck. „Olaf Scholz vertritt das in Gänze nicht“, rief er und ergänzte unter Beifall: „Wir müssen endlich Tacheles reden.“ Juso-Chef Kevin Kühnert sieht das ähnlich. „Ein paar Leute sind einfach unrettbar“, sagte er – allen war klar, wer gemeint ist. „Da ist eine gewisse Lernunwilligkeit dabei.“

Doch auch die anderen Parteiflügel hat Scholz nicht gerade umworben. Als Parteichefin Andrea Nahles nach der Klausursitzung in der vergangenen Woche gemeinsam mit der Parteiführung auf die Bühne trat, postierte sich Scholz ganz rechts, möglichst weit weg von der Chefin – so weit, dass er auf vielen Pressebildern gar nicht mehr zu sehen ist. Trotzdem behauptete Scholz ein paar Tage später beim „SZ-Wirtschaftsgipfel“, er und Nahles seien „ein starkes Team“. Die Spitzenvertreter der Wirtschaft reagierten mit Gelächter.