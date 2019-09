Kurzfristig hatten die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien dramatische Auswirkungen an den internationalen Rohstoffbörsen: Zu Handelsbeginn stiegen die Preise gestern um bis zu 20 Prozent. Allerdings beruhigten sie sich bald wieder. Später kostete ein Barrel, also 159 L...