Kommentar Guido Bohsem zur Gas-Pipeline Nord Stream 2 Nord Stream 2: Lässt Putin uns frieren?

Berlin / Guido Bohsem

Was die USA und ihr Botschafter treibt, wenn sie gegen die Gas-Pipeline Nord Stream 2 wettern, kann man schnell ausmachen. Es geht ums Geschäft. Mit der neuen Leitung aus Russland würde Deutschland auf ewige Zeiten als Großkunde für amerikanisches Flüssiggas ausfallen. Das passt dem Geschäftsmann aus dem Weißen Haus nicht, weshalb er immer wieder und in immer finsteren Tönen vor einer Abhängigkeit, ja Erpressbarkeit Deutschlands warnt. Schließlich könne Russland den Gashahn jederzeit schließen, und die Bundesrepublik, ja halb Europa friere.

Völlig ausgeschlossen ist dieses Szenario nicht, und es sollte zu denken geben, dass sich eine große Anzahl von osteuropäischen Staaten und nun auch Frankreich gegen das Pipeline-Projekt stellen – insbesondere jetzt, während des Streits über die neue Stationierung von Mittelstreckenraketen. Es schickt sich auch nicht, über diese Einwände leichtfertig hinweg zu gehen und die Diskussion zu verweigern. Dazu besteht auch kein Grund. Denn Deutschland hat viele Argumente auf seiner Seite, die für den Bau der Pipeline sprechen.

Das fängt beim Klimaschutz an und geht beim Ausstieg aus der Atomenergie weiter. Entscheidend ist jedoch, dass Deutschland bereits seit Jahrzehnten und Westdeutschland sogar schon während des Kalten Krieges Energie aus Russland bezogen hat. Kein einziges Mal haben die Herren des Kreml diese Geschäftsverbindung auszunutzen versucht, sondern sich stets als vertragstreu und zuverlässig gezeigt. Das wirtschaftliche Interesse, das Russland an einem zufriedenen Großabnehmer hat, wog immer schwerer als die Lust an der Destruktion. Auch Putin tickt da nicht anders.