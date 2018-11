Parteien Noch mehr Auslandsunterstützung für die AfD

Berlin / Thomas Block

Wenn es um Parteispenden der geht, hat die AfD eine sehr klare Meinung. „Unabdingbar ist auch eine restriktive und Korruption vermeidende Neuordnung der Spendenregelungen“, heißt es im Programm zur Bundestagswahl. „Ferner soll den Parteien endlich die Beteiligung an Unternehmen (...) sowie die Annahme von Firmenspenden verboten werden.“ Umso erstaunlicher ist es, dass sich nun die AfD-Fraktionschefin im Bundestag in einen Spendenskandal verwickelt – und keinen Gedanken an Rückzug verschwendet.

Alice Weidels Wahlkreis erhielt 130 000 Euro Spenden mit dem Verwendungszweck „Wahlkampfhilfe Alice Weidel“ von einer Firma aus der Schweiz. Spenden von NichtDeutschen aus dem Nicht-EU-Ausland über 1000 Euro sind nicht erlaubt. Das Gesetz verlangt, eine solche Spende „unverzüglich“ zurückzusenden, Weidels Wahlkreis sandte sie aber erst sieben Monate nach Erhalt der letzten Tranche zurück – und verwendete das Geld in der Zwischenzeit wohl, um Kosten des Wahlkampfes abzudecken.

Wie nun bekannt wurde, erhielt der Wahlkreis am 13. Februar auch eine Spende von 150 000 Euro von der Organisation „Stichting Identiteit Europa“, die sie nach fast drei Monaten wieder zurücküberwies. Es handelt sich um eine nicht mehr aktive niederländische Stiftung. Ihr Direktor bestätigte die Zahlung. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt gegen Weidel, die Bundestagsverwaltung fordert eine Stellungnahme. Sie erfuhr erst am Montag von dieser Spende.­

Weidel selbst hat die Verantwortung immer von sich gewiesen und auf ihren Kreisverband und den Schatzmeister der AfD Baden-Württemberg, Frank Kral, verwiesen. Der wehrt sich: „Das ist eine grenzenlose Frechheit.“ Die Kommunikation mit dem Kreisverband am Bodensee sei ganz anders abgelaufen als dargestellt. Er berichtet von zahlreichen Telefonaten und einem regen Mailverkehr mit der Kreisschatzmeisterin Brigitte Hinger. Man habe ihm glaubhaft gemacht, dass ein Deutscher hinter den Zahlungen aus der Schweiz stehe. Daher sei er davon ausgegangen, dass die Spenden unbedenklich gewesen sind. Weidels Kreisverband weiß also mehr über den Geldgeber als er bisher zugegeben hat. Sie ist stellvertretende Kreisvorsitzende. Spenden über 500 Euro, deren Herkunft nicht feststellbar ist, dürfen Parteien gar nicht annehmen.

Den Ermittlungen sehe sie dennoch gelassen entgegen, sagte Weidels Sprecher. In der Partei ist man jedoch nicht ganz so sicher. Es ist nicht gerade leicht, Parteifunktionäre oder Mandatsträger zu finden, die sich offen auf Weidels Seite schlagen. Lediglich Parteichef Alexander Gauland sprang ihr in den vergangenen Tagen bei.