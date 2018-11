Politik Neue Ära, alte Probleme: Söder greift nach dem CSU-Chefposten

München / dpa

Manchmal schafft die Zeit Fakten, die auch die besten Strategen nicht ausblenden können: Zwei Wahlen reichten in der CSU aus, die Epoche Seehofer zu beenden. Auf den Nachfolger wartet nicht nur viel Arbeit.

Es ist eine Überraschung mit Ansage: Keine 48 Stunden nach dem verkündeten Termin für den Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer hat dessen ewiger Rivale Markus Söder seine Kandidatur für einen der wichtigsten Posten in der deutschen Politik erklärt. „Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen. Deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Parteivorsitzenden der CSU“, sagt der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München. 73 Jahre nach ihrer Gründung stehen in der CSU damit nicht nur personell alle Zeichen auf den Beginn einer neuen Ära.

Chefsessel schon einmal angeboten bekommen

Keine Frage, in der CSU gibt es schon lange ein Lager, welches sich Söder in der Rolle von Parteichef und Ministerpräsident wünscht. Zu den „Söderianern“ gehört etwa dessen politischer Ziehvater Edmund Stoiber. Doch lange wollte Söder nicht Parteichef werden. Schon vor einem guten Jahr, zum Höhepunkt der damaligen Krise nach der desaströsen Bundestagswahl wurden die Stimmen in der CSU laut.

Auch Seehofer selbst hat Söder damals den Posten angeboten. Doch er lehnte ab, wieder einmal, muss man sagen, denn Seehofer hatte den Chefsessel Söder auch schon vor der Bundestagswahl angeboten, als der heute 69-Jährige öffentlich eine Debatte lostrat, dass der CSU-Chef unbedingt im Bund am Kabinettstisch sitzen solle. Doch auch diese Offerte, für viele in der Partei ein „vergiftetes Angebot“, nahm Söder nicht an. Stattdessen betonte er, sein Platz sei in Bayern, am Berliner Politikalltag habe er kein Interesse. Damals sahen viele Söder politisch kaltgestellt, ausgetrickst vom alten Hasen Seehofer.

Rückblickend steht heute fest, dass Söder alles richtig gemacht hat. Denn durch die CSU-Doppelspitze verhinderte der 51-Jährige, alleine für das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl mit dem Verlust der absoluten Mehrheit verantwortlich zu sein. Für Söder kam es aber noch besser: Als Schuldigen machte die Partei kurzerhand fast alleine Seehofer aus. Söder erhielt stattdessen viel Anerkennung für seinen Wahlkampf und das Attribut „ohne ihn wäre es für die CSU noch schlimmer ausgegangen“. An den Stammtischen und in den Gremien hieß es stattdessen, Seehofers Streitlust mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschädigte das Ansehen der CSU und kostete Stimmen.

Wie sieht der künftige Kurs der CSU aus?

Dies wird sich mit dem Sonderparteitag am 19. Januar ändern. Von diesem Tag an wird Söder als Parteichef und Ministerpräsident nicht nur alle Macht erhalten - sondern auch alle Verantwortung. Dass Söder der Posten nach seiner erklärten Kandidatur doch noch streitig gemacht werden kann, darf man schon jetzt ausschließen. Spätestens seit am Samstag der Europapolitiker Manfred Weber seinen Verzicht erklärte. Weber hat derzeit andere Ziele, als Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei bei der Europawahl schielt er chancenreich auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.

Doch was heißt dies für den künftigen Kurs der CSU? Söder dürfte der CSU inhaltlich keinen gänzlich anderen Kurs auferlegen, schon in den vergangenen Jahren hieß es immer, dass es über Kursfragen nie Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Seehofer gegeben habe. Wie Seehofer sieht auch Söder die Aufgabe der CSU darin, als Volkspartei einer möglichst breiten Masse von politischen Milieus ein Zuhause bieten zu wollen - von der bürgerlich-liberalen Mitte bis zur demokratischen Rechte. Doch Söders Glaubwürdigkeit und Rückhalt im liberalen Lager ist deutlich ausbaubar - viele misstrauen ihm und sehen in Söder noch immer den politischen Scharfmacher, der zu sein er sich über Jahre mit markigen Aussagen bemühte.

Eigenes Bild in der Öffentlichkeit verbessern

Um die ganze Breite abzudecken braucht Söder das Image und den Leumund von Weber - er gilt europaweit als gemäßigter Politiker, und was für die CSU alles andere als selbstverständlich ist, als proeuropäischer Konservativer. Parallel dazu wird Söder alles daran setzen, sein eigenes Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern, zudem dürfte er die CSU - passend zum Jahr der Erneuerung, wie es Seehofer für 2019 ankündigte - strukturell umstellen. Dazu passt etwa, dass Söder die CSU attraktiver für Frauen machen will, dass er mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Mitglieder anstrebt und auch mehr Themen von den Grünen übernehmen möchte.

Doch alle Reformen dauern Zeit. Genau da liegt dann auch die wohl größte Unwägbarkeit für Söder. Als Parteichef muss er sich auch federführend mit der unsicheren Zukunft der großen Koalition im Bund beschäftigen. Auch wenn Seehofer hier nach dem 19. Januar weiter als Innenminister tätig sein sollte, liegen die Geschicke dann schon alleine bei Söder. Genau wie die Verantwortung.

