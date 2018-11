Leitartikel Jens Schmitz zur Landes-SPD Nabelschau

Stuttgart / Jens Schmitz

So viel Demokratie ist selten in der etablierten Parteienlandschaft: Zwei Jahre nach der Amtsübernahme müssen sich in der Landes-SPD sowohl die Vorsitzende als auch ihre Generalsekretärin Kampfkandidaturen stellen. Um den inhaltlichen Kurs geht es nur vordergründig.

Der Gegensatz könnte ausgeprägter kaum sein. In einem am Donnerstag beginnenden Mitgliederentscheid haben die Genossen im Land die Wahl zwischen der in der Wolle gefärbten Gewerkschafterin Leni Breymaier, die sich selbst als Bauchmensch bezeichnet, und dem eher pastoral auftretenden Professor Lars Castellucci, der mehr große Linie einfordert. Beim Parteitag am 24. November muss dann die internetaffine Generalsekretärin Luisa Boos ihr Amt gegen Sascha Binder, den alerten Vize-Fraktionsvorsitzenden aus dem Landtag, verteidigen.

Als die beiden linken Frauen 2016 gewählt wurden, um die Partei nach einem verheerenden Landtagswahl­-Ergebnis zu erneuern, hatten sie keine Gegenkandidaten. Castellucci dauert der Selbstfindungsprozess der SPD nun zu lang. Der Landesvorstand, dem er selbst angehört, hat aber beschlossen, das Jahr 2018 zu diesem Zweck zu nutzen. In Wahrheit ist die Frage nachrangig, ob Umfragewerte bei der dieser oder jener Akzentverschiebung einen Prozentpunkt besser sein könnten. Die Unruhe speist sich aus fortdauernden Flügelkämpfen und Kritik am Spitzenpersonal.

Niemand bestreitet, dass Breymaier jene Mischung aus Herzblut und Bodenständigkeit verkörpert, die insbesondere der linke Flügel vor ihr schmerzlich vermisste – zu technokratisch schienen die Vertreter der Netzwerker, die die Partei bis 2016 geführt hatten. Doch Breymaier hat mit ihrer schnörkellosen Art auch Wohlmeinende brüskiert. Gegner werfen ihr vor, abseits ihrer Lieblingsthemen zu wenig Tiefgang zu pflegen. Die Landtagsfraktion wiederum fühlt sich um eine vermeintliche Zusage betrogen, über das Amt des Generalsekretärs eingebunden zu werden. Stattdessen hat Breymaier 2016 die damals 31-jährige, vergleichsweise unbekannte Luisa Boos durchgesetzt. Boos hat sich Verdienste um den Oberbürgermeisterwechsel in Freiburg erworben.

Die Kritik an ihr ist heute trotzdem härter als die an Breymaier: Die Generalsekretärin sei unstrukturiert und oberflächlich, heißt es; sie bringe angefangene Dinge nicht zu Ende und bereite den nächsten Landtagswahlkampf schlecht vor. Zum Teil verbirgt sich hinter solchen Anwürfen eine neue Generation von Netzwerkern, die aus gemeinsamen Juso-Zeiten noch Rechnungen offen haben. Doch die Unzufriedenheit mit Boos reicht darüber hinaus. Viele sehen in der Nibelungentreue zur Generalsekretärin Breymaiers eigentliche Achillesferse.

Bislang scheinen an der Basis jene in der Mehrheit zu sein, die der Parteichefin mehr Zeit zugestehen wollen. Boos’ Rückhalt ist geringer. So könnte es am 24. November zu einem Resultat kommen, mit dem alte Rechnungen beglichen, aber neue Hypotheken aufgenommen werden: Breymaiers und Binders Talente ergänzen sich zwar möglicherweise sogar. Dem Vernehmen nach können sie sich aber nicht ausstehen.

