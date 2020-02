Wenn die Abstimmung im Thüringer Landtag ein Erdbeben war, so konnte man die Schockwellen noch in der etwa 300 Kilometer entfernten Bundespressekonferenz in Berlin spüren. Sichtlich überrascht, versuchte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer eine offizielle Reaktion zu vermeiden...