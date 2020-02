Die Staatskanzlei in Kiel ist bestimmt eine der bescheideneren in Deutschland, ein hübscher, schlichter 50er-Jahre-Bau. Unprätentiös geht es auch im ersten Stock zu, wo Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Gäste schon auf dem Flur empfängt und an den Türrahmen gelehnt erstmal einen k...