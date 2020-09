Das Feuer im Camp von Moria vor zwei Wochen hat mit einem Mal vieles in den Blick gerückt, was im europäischen Asylsystem schiefläuft. Nun will die Europäische Kommission handeln. Früher als ursprünglich angekündigt und noch vor dem geplanten EU-Gipfel Ende kommender Woche in Brüssel stellt...