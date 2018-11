Leitartikel Kandidatenrennen in der CDU: Wahlkampf ohne Routine

Kandidatenrennen in der CDU: Wahlkampf ohne Routine

Die Kandidatenkür in der CDU ist ein inszenierter Prozess, in dem die persönliche Inszenierung bislang scheitert, meint Guido Bohsem.

Das Kandidatenrennen in der CDU zeigt Politik, wie sie sein sollte: Es gibt eine Wahl, und keiner weiß, wie es ausgeht.

Das Schöne an der Kandidatenkür der CDU ist die Abwesenheit von Routine. Knapp drei Wochen vor der entscheidenden Wahl wissen weder die Kandidaten noch das Publikum, wohin sie die Reise führt. Die Kandidatenkür ist ein inszenierter Prozess, in dem die persönliche Inszenierung bislang scheitert. Das ist eine wunderbare Abwechslung im Politikbetrieb, dessen festgefahrene Rituale die Wähler immer weniger erreichen.

Spahn, Merz oder „AKK“?

Natürlich müht sich jeder der drei Kandidaten, sein oder ihr größtes Pfund auszuspielen. So vergeht kaum ein Tag, an dem der medienaffine Gesundheitsminister Jens Spahn nicht mit einer neuen Idee, einem neuen Vorschlag oder einem Gesetzesvorhaben auftaucht. Das hilft ihm aber nur wenig. Die CDU-Mitglieder sehen ihn deutlich hinter den Konkurrenten.

Friedrich Merz wiederum würde gerne mehr über Wirtschaft und Steuern sprechen, weil hier seine Kompetenz liegt und er sich sicher fühlt. Doch im Fokus stehen seine persönlichen Finanzen, lukrative Aufsichtsmandate, seine zwei Flugzeuge und die Tatsache, dass er jährlich mehr als eine Million Euro (brutto) verdient. Und Annegret Kramp-Karrenbauer? „AKK“ versucht, ihre Verbundenheit zur Partei hervorzuheben, die sie als Generalsekretärin aufgebaut hat und die doch nicht so intensiv ist, wie sie es sich wünschen würde.

Und weil man sich versprochen hat, nicht aufeinander loszugehen, stehen – anders als das etwa in den US-Vorwahlen der Fall ist – keine persönlichen Attacken im Vordergrund, sondern das Ringen um die Sache. Schon klar, die Unterschiede zwischen den Dreien sind nicht eben groß. Doch wenn Spahn am Wochenende das Thema Migrationspakt auf die Tagesordnung setzt, während die Noch-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema eher abmoderiert, dann hat das eine positive Wirkung, ohne gleich in Kakophonie abzudriften.

Wie wenig dagegen eine Kandidatenkür nach altem Muster inspiriert, sieht man gerade in der Schwesterpartei. Horst Seehofer kündigt seinen Abschied mit dürren Worten an, und Ministerpräsident Markus Söder ergibt sich unter Berufung „auf den Wunsch vieler Mitglieder“ quasi in sein Schicksal und wird daher im Januar wohl zum neuen CSU-Chef gewählt, ohne Gegenkandidaten.

Natürlich ist so ein Schaulaufen deutlich weniger effizient, und es ist auch nicht immer gesagt, dass die Funktionäre oder gar die Basis die Bessere oder den Besseren auswählt. Doch das Verfahren hat – mehr als jede Diskussion über ein Grundsatzprogramm – das Potenzial, die Mitglieder mitzunehmen und wieder neu für die Partei zu begeistern. Jedenfalls in dieser Form.

Wird das Verfahren zur Routine, dürfte sich der Charakter deutlich verändern. Dann nämlich haben die Kandidaten lange Zeit, sich auf ihre Kandidatur vorzubereiten. Sie werden Kanten schleifen, ihre Positionen stärker nach der Mehrheit ausrichten. Ihre persönliche Inszenierung wird perfekter sein denn je. Schön, dass es diesmal noch neu, anders und un-routiniert ist.

