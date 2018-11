Europa Merkel kündigt europäische Armee an

Merkel kündigt europäische Armee an

Straßburg / Ellen Hasenkamp

Irgendwann wurde es Parlamentspräsident Antonio Tajani dann doch zu bunt. „Ich glaube, wir brauchen einen Tierarzt“, lästerte er, als die Buh-Rufe unter anderem aus den Reihen der britischen Euroskeptiker nicht verstummen wollten. Angela Merkel nahm den Protest betont sportlich. „Ich freu’ mich dran“, sagte die Kanzlerin mit einem Grinsen und unter Applaus der meisten anderen Abgeordneten.

Da hatte sie gerade die größte Rakete ihrer ansonsten eher zahmen Rede vor dem EU-Parlament gezündet; ihr Bekenntnis zu einer „echten europäischen Armee“. Merkel schloss sich damit den Plänen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, dessen Vorpreschen für eine solche EU-Armee in den vergangenen Tagen Wellen bis nach Washington geschlagen hatte. Merkel dagegen bemühte sich um Verbindendes: „Das ist keine Armee gegen die Nato, ich bitte Sie.“ Kein Mensch wolle „klassische Verbindungen infrage stellen“. Ansonsten aber blieb Merkel in Sachen Armee im Ungefähren: Von „eines Tages“ sprach sie und von einer „Vision“.

Die Probleme eines solchen, wahrhaft riesigen Integrationsschritts liegen auf der Hand. Eine vor allem für Deutschland wichtige Frage: die Mitbestimmungsrechte des Parlaments. Merkels mögliche Nachfolgerin an der Parteispitze, Annegret Kramp­Karrenbauer, hat das bereits ausgesprochen: Auf dem Weg zur einer europäischen Armee „werden wir den Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze der Bundeswehr ein Stück zurückfahren müssen“.

Merkels Auftritt vor den EU­Abgeordneten reiht sich ein in die Reden von bislang knapp einem Dutzend europäischer Staats- und Regierungschefs zur „Zukunft Europas“. Merkels Glanz in Europa ist nach den deutschen Alleingängen in der Flüchtlingskrise und nach ihrem angekündigten Rückzug abgeblättert. Begeisterung zu wecken gehört ohnehin nicht zu den Stärken der Kanzlerin. Zwar beschwor sie eindringlich europäische Prinzipien wie Toleranz und Solidarität. Ansonsten spulte Merkel vor allem eine Art Arbeitsprogramm ab.

Die anschließende, minutengenau geplante Debatte war dann allerdings weniger von der Auseinandersetzung um Merkels Entwürfe geprägt als vielmehr von dem heraufziehenden EU-Wahlkampf. Da warb der Fraktionschef und Spitzenkandidat der Europäischen Konservativen, Manfred Weber, mit dem Versprechen eines Initiativrechts für das EP für sich und seinen Wunsch, Kommissionschef zu werden. Und da forderte der Liberale Guy Verhofstadt die Konservativen auf, sich endlich von Ungarns Viktor Orban loszusagen. Und der frühere AfD-Politiker Marcus Pretzell rechnete mit der „kindlich naiven Moral“ der Flüchtlingspolitik ab. Da buhte dann der Rest des Saales.