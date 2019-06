EuGH erklärte die Pläne von Ex-Verkehrsminister Dobrindt für rechtswidrig. Die Maut ist vom Tisch.

Die geplante Einführung der Pkw-Maut in Deutschland ist nach jahrelangem Streit geplatzt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg erklärte das Prestigeprojekt der CSU in der Großen Koalition am Dienstag für rechtswidrig, weil es Autofahrer aus dem Ausland benachteilige. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die SPD machten klar, dass das beschlossene Modell damit vom Tisch ist. Der Bund muss nun auch offene Finanzfragen lösen.

Die obersten EU-Richter gaben einer Klage Österreichs statt. Die Ausgestaltung der Maut sei diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch allein auf Haltern und Fahrern von Autos liege, die in anderen EU-Staaten zugelassen sind. Damit kippte der EuGH den umstrittenen Mechanismus für einen Ausgleich für Inländer – sie sollten für die Mautzahlungen vollständig über eine geringere Kfz-Steuer entlastet werden.

Scheuer sagte, mit dem überraschenden Urteil sei die Pkw-Maut „in dieser Form leider vom Tisch“. Eine Arbeitsgruppe des Ministeriums solle nun finanzielle und organisatorische Folgen klären. Hintergrund sind unter anderem vorgesehene Stellen beim Kraftfahrt-Bundesamt. Zudem wurden schon Zuschläge für die privaten Betreiber erteilt, die sich um die Erhebung kümmern sollten – daraus dürften dem Bund Entschädigungsansprüche drohen. Die Maut-Gesetze sind seit 2015 in Kraft, wurden aber nicht angewandt. Das Bundesverkehrsministerium hatte aus der „Infrastrukturabgabe“ nach Abzug der Systemkosten einen Ertrag von jährlich 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt – zweckgebunden für Straßen-Investitionen.

Die Luxemburger Richter führten weiter an, die Maut verstoße auch gegen die Grundsätze des ungehinderten Zugangs zum EU-Binnenmarkt. Sie könne den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr aus anderen EU-Staaten behindern, da sich Transportkosten für Lieferanten und damit Preise von Produkten erhöhten.