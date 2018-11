CSU Markus Söder begründet Kandidatur für Vorsitz

München / Patrick Guyton

„Es war keine einfache Entscheidung“, sagt Markus Söder und schaut so treuherzig, wie er nur kann. Am Sonntag hat er seine Kandidatur für den CSU-Parteivorsitz verkündet, am Montag begründet er sie: „Irgendeiner muss ja die Verantwortung übernehmen.“ Würde man ihn nicht besser kennen, dann könnte man meinen, er stelle sich vor allem demütig in den Dienst seiner Partei.

Was hat er vor mit der CSU, die nach dem Absturz bei der bayerischen Landtagswahl und dem Dauergezänk mit der CDU­Schwester in eine mittelschwere Identitätskrise gefallen ist? Söder sagt: „Stabilität zeigen und Erneuerung zugleich.“ Er will die Christsozialen „breiter aufstellen“, möchte die vielen innerparteilichen „Gesprächskreise wieder etablieren“. Jünger soll die CSU werden, weiblicher, sie müsse „die Umweltpolitik stärker in den Mittelpunkt stellen“ und auf städtische Milieus – wie etwa in München – zugehen.

Absage an die AfD­

Vor allem aber legt Markus Söder Wert auf ein „hochkooperatives Miteinander“ in der Partei. Denn: „Die Zeit der One-Man-Show ist vorbei“, diese sei „out“. Inhaltlich folgt die Ansage, dass die CSU die AfD hart bekämpfen werde. So wie er es in der Endphase des Wahlkampfes schon getan hatte, nachdem man noch im Sommer den Eindruck bekommen musste, dass die CSU die Populisten rechts überholen wollte.

In der Bundesregierung will Söder „jetzt erst einmal Stabilität zeigen“. Am umstrittenen Horst Seehofer als Bundesinnenminister werde er „nicht rütteln“. Seine ständigen Spitzen gegen die Regierungskoalition stellt er offenbar zumindest vorerst ein. Ihm sei klar, dass er als CSU-Vorsitzender öfter in der Hauptstadt Präsenz zeigen muss, etwa im Koalitionsausschuss: „Das ändert sich jetzt deutlich.“

Auf dem Sonderparteitag am 19. Januar 2019, wo Seehofer sein Amt abgibt, wird es aller Voraussicht nach keinen Gegenkandidaten zu Markus Söder geben. Alle potenziellen anderen Kandidaten haben abgewunken. So lief es für Söder in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche Tag für Tag besser: Am Donnerstag verzichtete der Berliner Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Zuvor kursierte eine von Seehofer dementierte Meldung, Seehofer habe Dobrindt aufgefordert, seinen Hut in den Ring zu werfen. Am Freitag gab Seehofer sein Rückzugsdatum bekannt. Und am Samstag sagte auch der immer wieder gehandelte Europapolitiker Manfred Weber ab. Er begründete dies damit, Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für die EU-Wahl zu sein. Im Mai könnte er Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident ablösen.