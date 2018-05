China Lernen in Shenzhen, der Werkstatt der Zukunft

Chinesen in Konsumlaune: In einer Mall in der Stadt Shenzhen herrscht großer Andrang. © Foto: © StreetVJ/Shutterstock.com

Shenzhen / Felix Lee

Angela Merkel besucht erstmals Shenzhen. In dieser Stadt der Startups und Technik-Riesen brodelt Chinas High-Tech-Küche.

Alan Chang hat einen Harvard-Abschluss in Informatik. Er hat bei Microsoft in Redmond gearbeitet. Dort erzielte der 36-Jährige ein Jahreseinkommen von 120.000 Dollar. Trotzdem hat es ihn nach Shen­zhen verschlagen, einer Metropole vor den Toren Hongkongs, wegen seiner vielen Fabriken bis heute bekannt als die „Werkbank der Welt“.

Kilometerweit erstrecken sich Werkhallen, Lagerhäuser und breite Straßen, die allesamt vollgestopft sind mit Lieferfahrzeugen. Dazu der Smog, ein Dunst, der sich mit der schwülen Hitze Südchinas mischt und das Atmen mühsam macht.

Chang schwärmt dennoch von den vielen Fertigungsstätten, zudem von den riesigen Elektromärkten und den vielen Tüftlern und Technikern, die inzwischen über das gesamte Stadtgebiet von fast 2000 Quadratkilometern verteilt leben und arbeiten. Chang selbst hat sich mit einem chinesischen Partner zusammengetan und ein Startup gegründet. Gemeinsam arbeiten sie an einem Navigationssystem fürs autonome Fahren. Einer ihrer Auftraggeber: Huawei, Chinas führender Technologiekonzern und einer der größten Netzwerkausstatter der Welt. Auch Huawei hat seinen Sitz in Shenzhen. Chang bezeichnet die Stadt als „Sillicon Valley der Hardware“.

Am Freitag will Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrer elften China-Reise Shenzhen einen Besuch abstatten, um sich ein Bild vom „Wunder am Perlflussdelta“ zu machen, wie Shenzhen oft genannt wird.

Dabei war Shenzhen noch zu Beginn der 1980er Jahre nichts weiter als ein Fischerdorf, gelegen direkt an der Grenze, die die damals streng kommunistisch geführte Volksrepublik von der britischen Kronkolonie Hongkong trennte. Dann kam Chinas Öffnungspolitik unter dem Reformer Deng Xiaoping. Er erklärte Shenzhen zum Versuchslabor des Kapitalismus. Die ersten Textilfabriken siedelten sich an, es folgten Fabriken für Spielzeug, Turnschuhe, Kleinelektronik. Millionen Wanderarbeiter aus ganz China strömten nach Shenzhen.

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren jedoch eine weitere industrielle Revolution durchgemacht – die zu einer Hightech-Metropole. Mit dem Elektronikzulieferer Foxconn fing es an. Das taiwanische Unternehmen errichtete Fabriken mit zeitweise mehr als 300.000 Mitarbeitern, die Geräte für Sony, Nintendo, Apple und Hewlett Packard zusammenschraubten. Chinesische Hersteller folgten: Huawei, ZTE, TCL, Xiaomi. Auf Software-Seite gesellte sich Tencent dazu, das mit seiner Kurznachrichten-App WeChat im Wert sogar Facebook überflügelt hat.

Dazwischen finden sich zehntausende Kleinunternehmen, die den großen zuarbeiten: Elektroniker, Programmierer, Ingenieure, Studienabbrecher, Wanderarbeiter. Um geistiges Eigentum schert sich im „Ökosystem Shenzhen“ niemand. Nirgendwo ist das Zusammenspiel so gut zu beobachten wie rund um das Viertel der Huaqiangbei-Straße, der größten Ansammlung von Elektro-Großmärkten der Welt. Mehrere Blöcke mit bis zu 20 Stockwerken reihen sich nebeneinander. Hier findet sich alles, was das Elektronikherz begehrt: Platinen, Bildschirme, fertige Drohnen oder Konsolen. Der Käufer kann die Teile einzeln erwerben oder kistenweise. Die ständige Verfügbarkeit all der kleinen Teile, die für ein neues Produkt nötig sind, macht Shenzhen zum Paradies für Selbermacher. Die Ideen werden dann an die großen Firmen verkauft.

Der Erfindergeist hat auch Tüftler aus Europa angelockt. Jens Höfflin ist einer dieser Maker in Shenzhen. Vor einem Jahr ist der gebürtige Freiburger, der ein Doppel-Diplom in Ingenieurswissenschaften und Physik hat, nach Shenzhen gekommen. Nun entwickelt er medizinische Geräte. Der 36-Jährige nimmt an HAX teil, einem von zwei Investoren aus dem Silicon Valley gegründeten Programm. Es hilft jungen Unternehmern, Ideen in Produkte zu verwandeln. Sie erhalten Beratung und ein Startgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar. Im Gegenzug geben sie zwischen 9 und 15 Prozent ihres Unternehmens ab. „Diese Anschubfinanzierung ist aber gar nicht der größte Vorteil“, sagt Höfflin. Die Kontakte vor Ort seien der wahre Wert. Oder wie US-Unternehmer Chang zu Shenzhen formuliert: „Die ganze Stadt ist eine Werkstatt für die Zukunft. Jeder, der eine Idee hat, kann sofort loslegen.“