Themen in diesem Artikel NSU

Rechtsterrorismus ist in Deutschland virulent – und wird doch wenig beachtet. Das Versagen im Fall NSU wirkt bis heute nach.

Nach dem Geständnis von Stephan E. dürfte der letzte Zweifel verflogen sein: Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war ein politisch motiviertes Attentat. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass rechtsextremer Terror in Deutschland ein virulentes Problem ist, ist er erbracht. Die Zeit des Kleinredens ist vorbei.

Warnungen gab es genug. Es ist nicht leicht, den Überblick zu bewahren über die neonazistischen Terrorzellen, die zuletzt ausgehoben wurden. Sie hießen „Gruppe Freital“, „Oldschool Society“, „Nordkreuz“ und „Revolution Chemnitz“. Sie verübten Anschläge, planten Morde, führten Todeslisten. Gemeinsam ist ihnen der Drang, das Land in Chaos und Angst zu stürzen – und dass Politik und Öffentlichkeit nach ihrer Enttarnung schnell zur Tagesordnung übergingen. Rechtsterrorismus ist der blinde Fleck dieser Republik.

Der Fall NSU als Blaupause des Versagens

Kein Fall verdeutlicht das so sehr wie der der Neonazi-Mordtruppe NSU. Der Komplex steht wie eine Blaupause für alles, was falsch lief und läuft. Dass drei nicht gerade geniale Menschen jahrelang im Untergrund mordend und raubend durchs Land ziehen konnten, macht auch acht Jahre nach ihrem Auffliegen noch fassungslos. In diesen Tagen wird leider deutlich, dass ihr Erbe weiterlebt.

Es lebt erstens, weil das Netzwerk, das den NSU getragen haben muss, nie zerschlagen wurde. Jeder, der sich mit der Mord­serie beschäftigt, stellt fest, dass die im Bundesgebiet verteilten Taten ohne Unterstützer und Mitwisser vor Ort kaum möglich waren. Dass es weitere Mittäter gab, davon sind Experten wie Clemens Binninger (CDU), Ex-Vorsitzender des NSU-­Ausschusses, überzeugt. Der Unterbau des NSU wurde nie ausgetrocknet – und mit der Flüchtlingskrise hat die Szene neuen Aufwind bekommen, da Hetze gegen Ausländer und Widerstand gegen das „System“ im Netz (und von Teilen der AfD) scheinbar salonfähig gemacht werden.

Das Versagen blieb folgenlos

Die zweite Wunde des NSU, die weiter schwärt, ist das totale Versagen der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern. Zehn Morde, zwei Bombenanschläge, 15 Banküberfälle – und die Polizei jagte buchstäblich „Phantome“, verstieg sich in bizarre Mafia-­Theorien und traumatisierte die Familien der Opfer, anstatt nach rechts zu sehen. Und der Verfassungsschutz bemerkte trotz einer Armee an V-Männern in der Szene nicht, was vor seinen Augen passierte. Eine grundlegende Reform dieser Strukturen hat nie stattgefunden. Dieses Versäumnis kann sich jetzt rächen.

Zumal der schlimme Verdacht wächst, dass zu viele Menschen in Polizei und Armee insgeheim mit Rechtsextremen sympathisieren. Im dubiosen Verein „Uniter“ etwa sollen Sicherheitsbeamte schon für den Umsturz geprobt haben; in Frankfurt wird gegen Polizisten ermittelt, die sich Hitlerbilder und Hakenkreuze schickten – und mutmaßlich Daten aus dem Polizeicomputer holten, um einer Anwältin Todesdrohungen zu schicken. Unterzeichnet waren sie mit „NSU 2.0“. Es ist fatal, dass es den Mord an Walter Lübcke brauchte, damit das Thema ernst genommen wird.

leitartikel@swp.de