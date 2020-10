Als Annegret Kramp-­Karrenbauer am 10. Februar dieses Jahres ihren Rückzug von der CDU-Spitze ankündigte, tat sie eines ausdrücklich nicht: hinschmeißen. Anders als beispielsweise die ein gutes halbes Jahr zuvor gescheiterte SPD-Kollegin Andrea Nahles kündigte AKK vielmehr an, ihre Aufgaben an...