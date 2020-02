Minutenlang war es still am Brandenburger Tor, die Gesichter hunderter Menschen drückten Schmerz und Fassungslosigkeit aus. Es bedurfte keiner Worte mehr für das, wofür die Berliner gekommen waren: Gemeinsam gedachten sie der in Hanau ermordeten Opfer. Die meisten von ihnen wollten ein Zeichen se...