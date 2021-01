Nun kommt also der verschärfte, scharfe Corona-Lockdown. Hauptsächlich besteht die Verschärfung in einer Verlängerung dessen, was im Moment gilt. Plus mehr Maske, mehr Homeoffice, mehr Ausgangssperren und schnellere Einführung des eher absurden, radialen 15-Kilometer-Bewegungsspielraumes.Bund u...