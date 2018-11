Leitartikel Tanja Wolter zur Entwicklung der Leiharbeit Leiharbeit: Die jederzeit verfügbare Reserve

Ulm / Tanja Wolter

Wie so vieles in der Arbeitswelt ist auch die Leiharbeit eine Erfindung der Amerikaner. Als zwei Rechtsanwälte aus Milwaukee 1948 keinen Ersatz für ihre erkrankte Sekretärin fanden und die Korrespondenz liegenblieb, ersannen sie das Modell der Zeitarbeit und gründeten den heutigen Branchenriesen Manpower. In Deutschland sollte es noch Jahrzehnte brauchen, bis die Arbeitnehmerüberlassung erlaubt wurde und sich zu einem eigenen Wirtschaftszweig entwickelte. Umstritten ist sie allerdings bis heute, und das hat Gründe. Die rund eine Million Leiharbeiter sind zwar großenteils „normale“ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit den entsprechenden Rechten. Dennoch gelten sie als Arbeitnehmer zweiter Klasse. Ist Leiharbeit also „moderne Sklaverei“, wie Sahra Wagenknecht behauptet? Oder ist sie besser als ihr Ruf?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund diskutiert dieser Tage auf einer Konferenz über die Herausforderungen in der Leiharbeit. Es sind andere als früher, denn seit den Anfängen hat sich vieles getan – auch hin zum Besseren. Während sich in der Branche einst viele schmierige Hinterhof-Unternehmer tummelten, die mit drückerartigen Telefonwerbe-Methoden versuchten, ihre (mies bezahlten) Arbeitskräfte an den Mann zu bringen, unterliegt die Leiharbeit heute zahlreichen Vorgaben, Kontrollmechanismen und Gesetzen. Diese greifen zwar nicht immer, aber dank Tarifverträgen, Lohnuntergrenzen, Gleichstellungs-­Regeln und hoher Strafen bei Verstößen wurde das Dreiecksverhältnis zwischen Verleiher, Entleiher und Arbeitskraft professionalisiert. Und auch die Folgen der Agenda 2010, welche der einstigen Nischen-Sparte erst zum großen Durchbruch verhalf, wurden wieder etwas glattgeschliffen.

Dennoch gibt es weiter Schattenseiten: Im Schnitt verdienen Leiharbeiter immer noch deutlich weniger als klassische Arbeitnehmer. Ihr Risiko, arbeitslos zu werden, ist fünf Mal höher, wie Arbeitsmarktforscher herausfanden. Hinzu kommen soziale Folgen, weil das Leben von Unsicherheit und regelmäßigen Betriebswechseln bestimmt wird. Der eigentliche Missbrauch der Leiharbeit liegt aber woanders: Ursprünglich war sie nur für Phasen mit besonders hoher Nachfrage vorgesehen, wenn also die eigene Mannschaft die Arbeit nicht schaffte. Doch wenn „Auftragsspitzen“ zur Regel werden, wie es seit rund neun Jahren der Fall ist, kann von einer Ausnahme keine Rede mehr sein. Dass die Leiharbeit gerade jetzt auf einem Höchststand ist, zeigt, dass sie längst als strategisches Instrument zur schnellen Kostenreduktion im Falle kleinerer Schwankungen oder Unwägbarkeiten herangezogen wird.

Aber auch die Gewerkschaften agieren zweigleisig. Einerseits müssten sie von ihren Grundsätzen her ein Interesse haben, Leiharbeit zu bekämpfen. Andererseits sind sie selbst nicht ganz unglücklich über die jederzeit verfügbare Reserve, mit der sich auch Interessen der Stammbelegschaften und damit der Mitglieder pflegen lassen. Ehrlich ist das alles nicht, auf beiden Seiten.

