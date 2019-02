Tierwohlkennzeichen Kriterien für staatliches Tierwohl-Logo werden vorgestellt

Berlin / dpa

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) stellt am Mittwoch (10.45 Uhr) die Kriterien des geplanten staatlichen Tierwohlkennzeichens für Fleisch im Supermarkt vor.

Sie beschreibt die Anforderungen an eine bessere Tierhaltung etwa mit mehr Platz im Stall, bei Transporten und der Schlachtung.

Die Kennzeichnung soll es abgestuft in drei Varianten geben. Voraussetzung für die Nutzung ist eine Tierhaltung, die die gesetzlichen Vorgaben deutlich übertrifft. Landwirte können das Logo freiwillig verwenden, was Umweltschützer kritisieren. Das staatliche Logo soll voraussichtlich ab 2020 für Schweinefleisch in den Handel kommen. Schon zuvor wollen mehrere Supermarktketten im April eine eigene Fleisch-Kennzeichnung zur Haltungsform starten.

