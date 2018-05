Gesundheit Krankenkassen loben Spahns Programm

Berlin / Hajo Zenker

Die gesetzlichen Krankenkassen haben überwiegend positiv auf das Pflege-Sofortprogramm von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reagiert – obwohl sie den Großteil der auf jährlich rund eine Milliarde Euro taxierten Kosten tragen sollen. So begrüßte Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes, ausdrücklich, dass Spahn „unsere Anregungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern, Pflegediensten und -heimen“ aufgegriffen habe. Und Ulrike Elsner, Vorstandschefin des Verbandes der Ersatzkassen, findet es gut, dass sich die Große Koalition für die Stärkung der Pflege einsetze. Die Maßnahmen müssten aber auch „zwingend bei der Pflege am Bett beziehungsweise bei den pflegebedürftigen Menschen ankommen“. Man begrüße daher, dass Nachweise über den Personaleinsatz zu erbringen seien.

Ganz ähnlich klingt das bei Martin Litsch, dem Vorstandschef des AOK-Bundesverbandes. Die Situation für Pflegekräfte „muss einfach spürbar besser werden“. Wenn aber mehr Geld fließe, müsse sichergestellt werden, dass es bei den Pflegekräften ankomme. Deshalb dürften notwendige Nachweispflichten nicht durch Bürokratie-Vorwürfe unterlaufen werden. Allerdings solle man sich der finanziellen Belastungen bewusst sein. Diese müssten fair auf alle Krankenkassen verteilt werden. „Es darf kein Nachteil sein, wenn eine Kasse überdurchschnittlich viele Pflegebedürftige versichert.“ Auch Ulrike Elsner verweist auf die Kosten. Dazu passe Spahns Vorhaben, die Krankenkassen zu niedrigeren Beitragssätzen zu zwingen, jedoch nicht. Spahn hatte am Mittwoch Eckpunkte des ab 2019 gültigen Programms vorgestellt, mit dem etwa in der Altenpflege 13 000 zusätzliche Stellen geschaffen werden sollen. Allein das dürfte jährlich 650 Millionen Euro kosten und ist von den Krankenkassen zu zahlen.