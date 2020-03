Bayernweit rund 4000 Wahlen und in Summe fast 40.000 zu vergebene Mandate. Das sind nur einige Zahlen der Kommunalwahl in Bayern. Bei der Wahl zeichnet sich eine spürbar höhere Wahlbeteiligung ab als bei jener vor sechs Jahren. Um 18 Uhr wurden die Wahllokale offiziell geschlossen. Danach beginnen die Wahlvorstände und -helfer mit der Auswertung.

Kommunalwahl im Kreis Neu-Ulm: Ergebnisse der Wahl in Bayern

Ergebnisse im Kreis Neu-Ulm: So wurde gewählt

Ergebnisse in Pfaffenhofen: So wurde gewählt

Ergebnisse in Weißenhorn: So wurde gewählt

Ergebnisse in Senden: So wurde gewählt

Ergebnisse in Vöhringen: So wurde gewählt

Ergebnisse in Illertissen: So wurde gewählt

Ergebnisse in Nersingen: So wurde gewählt

Ergebnisse in Elchingen: So wurde gewählt

Ergebnisse in Roggenburg: So wurde gewählt

Ergebnisse in Günzburg: So wurde gewählt

Bereits im Lauf des Tages zeichnete sich eine spürbar höhere Wahlbeteiligung ab als bei jener vor sechs Jahren. Auch für die Briefwahl haben sich offenbar mehr Wähler entschieden, als bei den Wahlen zuvor.

In der bayerischen Landeshauptstadt München hatten nach Angaben der Stadt am Sonntag bis 16.00 Uhr einschließlich der Briefwähler 46,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 38,4 Prozent. Der Zuwachs in Deutschlands drittgrößter Stadt geht unter anderem auf die Briefwahl zurück, die wohl auch im Zuge der Corona-Krise höher ist als vor sechs Jahren.

Nürnberg meldete um 16.00 Uhr 38,5 Prozent Wahlbeteiligung unter Einschluss der Briefwähler, auch hier lag die Beteiligung etwas höher als 2014. In Augsburg lag die Wahlbeteiligung bei der Urnenwahl bis 15.00 Uhr bei 21,8 Prozent.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wichtiger Stimmungstest für die Parteien

Für die Parteien sind die Kommunalwahlen ein wichtiger Stimmungstest nach der Landtagswahl 2018 und der Europawahl 2019 - wobei Kommunalwahlen traditionell sehr stark als Persönlichkeitswahlen gelten.

Mit Spannung erwartet werden insbesondere die Ergebnisse der Oberbürgermeister-Wahlen in 24 der 25 kreisfreien Städte, vor allem in München, Nürnberg und Augsburg. In 64 der 71 Landkreise werden die Landräte neu gewählt. Vielerorts werden die Spitzenposten aber erst nach den Stichwahlen am 29. März feststehen - dort, wo kein Bewerber schon im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt.