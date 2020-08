Olaf Scholz stand in der Mitte, eingehegt von Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans. Lange Minuten vergingen, in denen Scholz immer wieder von ihr zu ihm und umgekehrt blicken musste, weil die Parteichefs in ermüdender Ausführlichkeit vor allem die SPD-Politik der vergangenen Monate lobten. Eske...