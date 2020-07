Gut 50 Minuten dauert die Fahrt von Stuttgart nach Calw, erst über die Autobahn, dann über viele Landstraßen und an Kreisverkehren vorbei. In Kurven geht es in die Calwer Innenstadt hinunter. Das mit viel Fachwerk geschmückte Zentrum liegt in einem Tal, rundum eingekesselt von Schwarzwald-Bergen...