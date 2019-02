Kulturgüter Koloniales Erbe sorgt für Streit

Drei Raubkunst-Bronzen aus dem Land Benin in Westafrika sind im Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) in einer Vitrine ausgestellt. © Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin / André Bochow

Ob Knochen von Dinosauriern oder Bronzen aus Benin: Wie umgehen mit Kulturgütern aus der Kolonialzeit?

Er ist über 13 Meter hoch und 150 Millionen Jahre alt. Der Brachiosaurus brancai dominiert das Berliner Naturkundemuseum. Von ihm sind zwar nur noch Knochen ohne Haut übrig, aber die bilden das weltweit größte ausgestellte Dinosaurierskelett. Um das Urvieh wird seit mehr als 100 Jahren einiges Aufheben gemacht. Nun ist er auch noch in eine Auseinandersetzung über die europäische Kolonialzeit geraten. Der Generaldirektor des Naturkundemuseums, Johannes Vogel, hält es für „richtig und wichtig“, dass sich Deutschland, so wie andere Länder Europas, mit kolonialer Vergangenheit auseinandersetzen. „Ich fände es nur falsch, wenn jetzt plötzlich ein wissenschaftliches Forschungsobjekt wie unser Saurier als Feigenblatt für die Aufarbeitung herhalten soll.“

Großteil des afrikanischen Kulturerbes in Europa oder den USA

In der Diskussion spielt die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy von der TU Berlin eine wichtige Rolle. Die Französin hat zusammen mit dem senegalesischen Ökonomen Felwine Sarr einen fast 300 Seiten starken Bericht über die Restitution afrikanischen Kulturerbes verfasst. Auftraggeber: Der französische Präsident Emmanuel Macron. Der wiederum hatte schon im November 2017 in Ouagadougou (Burkina Faso) erklärt, nicht länger akzeptieren zu können, „dass sich ein Großteil des Kulturerbes mehrerer afrikanischer Länder in Frankreich befindet“. Tatsächlich sind nach Savoys Schätzungen 95 Prozent des afrikanischen Kulturerbes nach Europa oder in die USA gebracht worden.

Geht es nach der Wissenschaftlerin, ist nun auch der Saurier im Naturkundemuseum mit anderen, postkolonialen Augen zu betrachten. Es wäre doch ein starkes Signal, wenn man Tansania die Rückgabe des Skelettes anbieten würde. In unmittelbarer Nähe des Fundortes sind bis zu 300.000 Menschen durch deutsche Schuld beim Maji-Maji-Aufstand ums Leben gekommen.

Sind also die Saurier-Reste aus den Jahren 1906 und 1907 so zu behandeln, wie zum Beispiel die berühmten Benin-Bronzen? Diese wurden 1897 von den Briten brutal geraubt und sind heute in Museen der westlichen Welt zu finden. „Natürlich sind die Skelettfunde in Tansania nicht ohne kolonialen Kontext denkbar“ sagt der Chef des Naturkundemuseums Vogel. „Aber im Unterschied zu den Benin-Bronzen wurden die Knochen nicht im Zusammenhang mit einer Strafexpedition, bei der Menschen umgebracht wurden, geraubt, sondern sie wurden von einem Bergbauunternehmen gesichert und nach Deutschland transportiert. Soweit wir wissen, wurden die damit beschäftigten Arbeiter für damalige Verhältnisse halbwegs ordnungsgemäß entlohnt.“

Für den Museumsdirektor ist aber ein anderes Argument noch entscheidender. „Es wurde kein Dinosaurier aus dem heutigen Tansania herausgeschafft, sondern einzelne Knochen. Knochenfragmente. Man entdeckt keine Saurier, man entdeckt Knochenreste!“ In Berlin wurde aus diesen Konchen das gemacht, was wir heute sehen: „Die Rekonstruktion eines Saurierskelettes. Das ist eben der Unterschied zu Kunstgegenständen: Die Leistung, die die Einmaligkeit geschaffen hat, wurde in Berlin erbracht.“

Rückgabe nicht im Vordergrund

So richtig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geriet das deutsche koloniale Erbe, als klar wurde, dass die Ethnologischen Museen von Berlin-Dahlem ins nachgebaute Schloss, mithin ins Humboldt Forum, ziehen würden. Die Bundesregierung teilte auf eine Anfrage der linken Bundestagsfraktion mit: „Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, das Projekte der Provenienzforschung fördert.“ Es geht also um die „Erwerbsumstände“. Dass die Rückgabe im Vordergrund steht, kann man nicht behaupten. „Die unterschiedlichen historischen Gegebenheiten bedürfen einer Betrachtung im Einzelfall. Die Voraussetzungen für eine Rückgabe richten sich ferner nach dem entsprechenden Bundes-, Landes- und Organisationsrecht, insbesondere den Haushaltsordnungen.“ Die Museen selbst dürfen von sich aus gar nichts zurückgeben.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz untersteht der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), wird von Bund und Ländern finanziert und ist auch für das Humboldt Forum zuständig. Stiftungspräsident Hermann Parzinger bekennt sich zur Aufarbeitung, stemmt sich aber bei dem Für und Wider in Sachen Rückgabe gegen „Extrempositionen“. Er ist vielmehr für den „Austausch von Sichtweisen und Erfahrungen“. Beim Humboldt-Forum arbeite man zum Beispiel mit Kuratoren aus Tansania zusammen, „die ihren Blick auf die deutsche Kolonialgeschichte zeigen werden“, so Parzinger.

Eine Frage, die immer wieder in der Debatte auftaucht: Wollen die Herkunftsländer eigentlich die Objekte zurück? Manche sehen schon in der Fragestellung postkoloniale Arroganz. Schließlich sei keineswegs klar, was in den Museen und den Archiven lagert. In Berlin sollen noch Kisten mit menschlichen Knochen lagern, die nie jemand geöffnet hat. Und die digitale Aufarbeitung der Bestandslisten steht erst am Anfang.

