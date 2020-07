An diesem Freitag ist es soweit, der Kohleausstieg wird gesetzlich besiegelt. Am Ende ist er so teuer geworden, dass manche gar von einem Kohlevergoldungsgesetz sprechen. 40 Milliarden erhalten die Kohleregionen für den Strukturwandel, mit dem Ziel, die AfD klein zu halten. Gut vier Milliarden Euro...