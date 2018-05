Leitartikel Dorothee Torebko zum Umgang mit dem Körpergewicht Körpergewicht: Füllig ist kein Makel

Berlin / Dorothee Torebko

Mager und makellos gilt in der westlichen Gesellschaft als Schönheitsideal. Das beweist Geschäftsfrau Heidi Klum, die am Donnerstag zum dreizehnten Mal ihr „Germany’s Next Topmodel“ kürte. Alle vier Finalistinnen waren schlank, hatten keine Pickel oder schief stehenden Zähne. Doch anders als noch vor mehr als einem Jahrzehnt, als die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, hat sich einiges in der Wahrnehmung von Körpern geändert. Zum Glück.

Der Mager-Wahn der 1990er Jahre mit einer Kate Moss, deren Arme so dünn anmuteten wie Vogelbeine, wandelt sich gerade. Dicke Models wie Ashley Graham haben auf Instagram 6,8 Millionen Fans und sammeln mit ihren Cellulite-Fotos fleißig digitale Herzchen. Komikerin Amy Schumer dreht Filme wie „I Feel Pretty“. Darin spielt die US-Amerikanerin eine normalgewichtige Frau, die sich zu dick fühlt und nach einem Sturz vom Fitnessrad davon überzeugt ist, sie sei wunderschön und könne Model werden.

In den USA nennt sich dieser Trend Fat Acceptance. Es geht darum, Dicksein nicht als Fehler anzusehen, sondern als eine von vielen Körperformen. Es ist der Gegenentwurf zur Klum-Show, in der Frauen wenn schon kurvig, dann aber sexy sein müssen, stets lächeln und dem meist männlichen Fotografen-Auge gefallen sollten. Und es ist eine Bewegung, die sich gegen das vorherrschende Körper- und Leistungsideal ausspricht: Wer dick ist, ist selbst schuld – er könnte ja Sport machen und sich besser ernähren.

Dazu passt das Vorurteil, dass Dicke hohe Kosten für die Gesellschaft bedeuten. Studien belegen, dass besonders fettleibige Menschen häufiger unter Stoffwechselstörungen sowie Bluthochdruck leiden als Normalgewichtige und damit die Gesundheitssysteme an die Belastungsgrenzen bringen. Wer eine Risiko-Sportart ausübt, gerät dagegen nicht in diesen Verdacht.

Diese Stigmatisierung von Übergewichtigen hat für die Betroffenen schlimme Folgen. Einer Studie des IFB Adipositas Zentrums in Leipzig zufolge haben Dicke ein um 50 Prozent erhöhtes Risiko, eine Depression zu entwickeln. Andere steigern sich in eine Essstörung rein, weil sie das angestrebte Bild nicht erreichen können. Formate wie „Germanys next Topmodel“, die Frauen mit Kleidergröße 40 als Plus-Size – also außerhalb der Norm – verkaufen und meinen, damit einen Beitrag zur Förderung der Vielfalt zu leisten, unterstützen dickenfeindliche Strukturen.

Ja, es hat sich bereits viel geändert in der Wahrnehmung von Dick- und Dünnsein. Dass Klum mit ihrem Format allerdings noch auf Sendung ist, zeigt: Es muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Niemand sollte das Recht haben, einen anderen Menschen wegen seines Gewichts zu diskriminieren. Schon gar nicht eine Frau, die nur an einem interessiert ist: Mit ihrem Format so viel Geld wie möglich auf Kosten anderer zu scheffeln.

