Innovation KI – made in Germany

© Foto: 07.05.2018, Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Eine Mitarbeiterin vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) stellt bei einer Pressekonferenz den Assistenzroboter EDAN (EMG-controlled daily assistant) vor. Caritas und DLR haben Assistenzroboter vorgestellt, die in Altenpflege eingesetzt werden sollen. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Download am 13. 11. 2018 für POLI

Berlin / Von Igor Steinle

I ntelligente Computer durchdringen zunehmend unser Leben. Sie erkennen nicht nur Krebstumore und Herzkreislaufstörungen zuverlässiger als Ärzte. Sie entwerfen auch T-Shirts, malen Gemälde, die auf dem Kunstmarkt teuer verkauft werden und steuern autonome Autos. Selbst in Vorstandsetagen nehmen Computer Platz. Die Welt steht an nicht weniger als einem technologischen Wendepunkt. Um im globalen Wettrennen um die Vorherrschaft in dieser Technologie den Anschluss nicht zu verlieren, will die Regierung nun Geld in die Hand nehmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was plant die Bundesregierung? „Bis einschließlich 2025 will der Bund etwa drei Milliarden Euro für die Umsetzung der Strategie zur Verfügung stellen“, heißt es in einem Papier, das am Donnerstag vorgestellt werden soll und dieser Zeitung vorliegt. Die „Hebelwirkung“ dieser Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft und Ländern werde sogar „mindestens zur Verdoppelung dieser Mittel führen“, ist die Bundesregierung sicher. Außer einem nationalen Forschungsnetzwerk will Deutschland gemeinsam mit Frankreich ein „Innovationsnetzwerk“ aufbauen und bestehende Strukturen teilen. Auch mit anderen EU-Nationen soll im Rahmen eines „europäischen Innovationsclusters“ verstärkt zusammen­­­­gearbeitet werden. In der geplanten „Agentur für Sprung­innovationen“ soll Künstliche Intelligenz (KI) zudem ein Schwerpunkt werden.

Wieso ist Künstliche Intelligenz wichtig? Sie gilt als Schlüsseltechnologie der Digitalisierung. Ihren Einfluss auf die Menschheit vergleichen Experten dabei mindestens mit dem der Dampfmaschine, „weitreichender als die Elektrizität“ werde er sein, sagt Google-Chef Sundar Pichai voraus. Für eine Industrienation wie Deutschland ist es deswegen von existentieller Bedeutung, nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der Anwendung dieser Technologie in der ersten Reihe zu stehen. Andere Länder haben bereits vorgelegt und milliardenschwere KI­Programme verabschiedet.

Wie steht Deutschland bisher da? Die Theorie war hierzulande noch nie das Problem. „Die deutsche Forschung in der Künstlichen Intelligenz hat die moderne Welt geprägt“, sagt etwa Jürgen Schmidhuber, einer der international renommiertesten KI-Experten. Algorithmen aus Deutschland würden sich auf jedem Smartphone finden. Zentrale Durchbrüche im autonomen Fahren wurden ebenfalls in Deutschland erzielt, so Schmidhuber. Auch heute noch kommen 50 Prozent aller Patente für autonomes Fahren aus Deutschland, hat das Institut der deutschen Wirtschaft festgestellt. Das Geschäft mit den deutschen Technologien machen allerdings oft andere. Was das nutzerorientierte KI-Business angeht, gilt Deutschland im Vergleich zu den Facebooks, Amazons und Googles dieser Welt als abgehängt.

Wie stehen die Chancen bei der Aufholjagd? Die Zukunft der Digitalisierung ist die Verlagerung der Algorithmen mittels Maschinenbau und Robotik in die reale Welt. „Und diese Technologien sind alle made in Europe und da vor allem in Deutschland“, sagt etwa der Münchner Robotik-Guru Sami Haddadin. Er ist deswegen der Meinung, dass Deutschland prädestiniert dafür ist, Gewinner der großen zweiten Digitalisierungswelle zu werden: Künstliche Intelligenz in Robotern und Industriemaschinen. Diese könnten selbständig Produkte produzieren, für die heute noch Menschen benötigt werden. „Wir wollen, dass Deutschland seine starke Position in der Industrie 4.0 ausbaut und führend bei KI-Anwendungen in diesem Bereich wird“, heißt es auch in dem Papier.

Wie soll das umgesetzt werden? Der Bund will „die KI-spezifische Unterstützung mittelständischer Unternehmen ausweiten“. Denn noch benutzen nur die wenigsten deutschen Industriebetriebe KI-Technologien. Um den Mittelstand in dieser Revolution mitzunehmen, sollen den Unternehmen deswegen über „KI-Trainer“ etwa in regionalen Kompetenzzentren Mittelstand 4.0 Algorithmen schmackhaft gemacht werden. Außerdem soll ihnen bei der Einrichtung von Testfeldern geholfen werden.