Kommentar Christian Rath zum Abgleich von Nummernschildern Kennzeichen-Abgleich: Wichtige Grenzziehung

Karlsruhe / Christian Rath

Das Verfassungsgericht hat den Abgleich von Nummernschildern mit Fahndungsdateien grundsätzlich akzeptiert – aber der maßlosen Anwendung auch Grenzen gesetzt: Die Maßnahme sei nur zum Schutz hoher Rechtsgüter wie Leib und Leben möglich. Kleinkriminellen mit dem großen Daten-Netz auf die Schliche zu kommen, ist ausgeschlossen.

Zugleich gilt der Abgleich generell als Eingriff in Grundrechte. Das heißt: Bürger können das Verfassungsgericht schon dann anrufen, wenn sie sich überwacht fühlen – nicht erst wenn die Polizei nach einem „Treffer“ Maßnahmen gegen sie ergreift.

Verfassungsklagen wird es in Zukunft sicher einige geben – etwa wenn der Kfz-Kennzeichenabgleich zur Kontrolle von Diesel-Fahrverboten genützt werden soll, wie von der Bundesregierung geplant. Ein solches Gesetz wäre nicht automatisch verfassungswidrig, schließlich geht es hier ja um ein hohes Rechtsgut, die Gesundheit der Bevölkerung. Auch dass Verkehrsminister Scheuer (CSU) den Abgleich der Kennzeichen mit dem Kraftfahrbundesamt auf Stichproben beschränken will, dürfte über die Karlsruher Hürde helfen.

Ein weiterer Anwendungsfall könnte bald die biometrische Gesichtserkennung sein. 2017 wurden bei einem Modellversuch am Berliner Bahnhof Südkreuz hunderttausende Passanten fotographiert und die Bilder mit einer simulierten „Fahndungsdatei“ abgeglichen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will die Technik schon bald zum Schutz vor Terroranschlägen an Bahnhöfen und Flughäfen einsetzen. Nach der jetzigen Entscheidung dürfte klar sein, dass auch solche Maßnahmen in Grundrechte von harmlosen Passanten eingreifen.