Die USA und Russland sperren sich gegen ein Verbot autonomer Waffensysteme. Doch Verhandlungen über eine Ächtung der Kampfmaschinen könnten auch ohne die beginnen, die an den Killerrobotern arbeiten. Debattieren, Analysieren, Feilschen: Mehr als fünf Jahre ziehen sich die internationalen Gespräche über Killerroboter in Genf schon hin. Doch die Vertreter dutzender Staaten konnten sich bislang nicht auf einen entscheidenden Schritt einigen: eine klare Empfehlung an ihre Regierungen abzugeben, m...