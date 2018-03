Berlin Jobkiller Digitalisierung: „Da ist etwas dran“

Berlin / Rebecca Jacob

Digitalisierung wird allzu oft nur für Stellenabbau eingesetzt, beklagt Datenschutz-Experte Peter Schaar im Gespräch mit Rebecca Jacob.

Werden Bürger mit einer digitalen Verwaltung gläsern?

An der Befürchtung ist etwas dran: Wenn der Staat seine Dienstleistungen elektronisch zusammenführt, werden Informationen verknüpft, die eigentlich getrennt sein müssten.

Drohen wir nicht noch weiter zurückzufallen, wenn eine solche Lücke zwischen Verwaltung und Wirtschaft besteht?

Dass Deutschland technologisch weit zurückliegt, kann ich nicht erkennen. Ich sehe nicht, dass Verwaltung oder Wirtschaft im internationalen Vergleich schlecht dastünden.

In Sachen Digitalisierung sind wir nicht gerade Vorreiter.

Wohl wahr, was aber auch damit zusammenhängt, dass bei uns die Verwaltung im Vergleich zu anderen Staaten sehr viel besser funktioniert. Denken Sie an Spanien, Italien, von Griechenland ganz zu schweigen. Der Veränderungsdruck ist in Deutschland nicht so gewaltig.

Ist eine E-Verwaltung denn grundsätzlich negativ?

Nein. Aber Digitalisierung ist kein Selbstzweck, das Entscheidende ist doch, dass Verwaltungsdienstleistungen in angemessener Zeit erbracht werden, und da tut man sich teilweise noch schwer. Wenn Digitaltechnik in erster Linie als Mittel eingesetzt wird, um Ressourcen einzusparen, kann es sogar zu Verschlechterungen im Service führen. Wenn ein Paar heute heiraten möchte, gibt es für die Terminanfrage zwar ein elektronisches Portal, aber nicht genügend Standesbeamte, welche die Trauung durchführen.

Welche konkreten Risiken gibt es?

Momentan können die Behörden nicht einfach Daten austauschen. Wenn ich Hilfsleistungen vom Sozialamt in Anspruch nehme, ist das für die Finanzverwaltung oder Polizei nicht abrufbar. Man nennt das informationelle Gewaltenteilung. Es ist wichtig, dass kein Informationsverbund entsteht, in dem der Staat Zugriff auf Daten quer durch alle Verwaltungszweige hat.

Welche Rolle müssen die Datenschutzbehörden spielen?

Sie müssen konkrete Projekte begleiten und dafür sorgen, dass Datenschutz von Anfang an mitgedacht wird – wenn man zu spät daran denkt, wird es richtig teuer. Außerdem müssen sie kontrollieren, dass die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden.

Sind sie dafür gut aufgestellt?

Im Hinblick auf die stark wachsenden Aufgaben sind sie personell nicht ausreichend ausgestattet. Jeder Verwaltungsmitarbeiter oder Polizist ist eine Person, die Daten auswertet. Wenn man dem gegenüber stellt, wie viele Datenschützer es gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vorgang kontrolliert wird, sehr gering.