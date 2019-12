Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Häftling Jens Söring ist zurück in Deutschland. Eine Linienmaschine aus Washington mit dem 53-Jährigen an Bord landete am Dienstag nach rund sieben Stunden Flug auf dem Frankfurter Flughafen. Söring hat 33 Jahre lang im Gefängnis gesessen, die meiste Zeit davon in den USA.

Wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im Jahr 1985 war er später zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen. Er beteuert bis heute seine Unschuld.

Söring im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE

Im September 2017 hatte SÜDWEST-PRESSE-Redakteurin Carolin Strang telefonischen Kontakt mit Söring. Damals saß er in Virginia in Haft, im Buckingham Correctional Center. Und es war noch lange nicht klar, ob eine Freilassung des Verurteilten möglich werden würde. In dem langen Gespräch erklärte er seine Sicht der Dinge und warum er sich als Opfer seiner Naivität – und der US-Justiz sieht.