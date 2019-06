Abgeordnete des Bundestages wollen - unter Führung des Gesundheitsministers Jens Spahn - das Organspendegesetz reformieren. Jeder soll Spender werden - sofern er oder sie nicht zu Lebzeiten Widerspruch dagegen eingelegt haben.

Jahr für Jahr könnten in Deutschland 2000 Menschen mit einem Spenderorgan gerettet werden. Doch es gibt viel zu wenig Nieren, Herzen, Lebern. Eine Abgeordnetengruppe um CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach von der SPD will deshalb die Gesetzeslage auf den Kopf stellen.

„Für die Probleme, die wir in Deutschland bei der Organspende haben, ist unser Gesetzentwurf die richtige Arznei“, ist SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, von Haus aus Arzt, sicher. Seit Jahren kämpft er für die Einführung einer Widerspruchslösung – jeder soll automatisch als Organspender gelten, solange er nicht ausdrücklich widerspricht. Bisher muss jeder selbst eine Entscheidung fällen, den Organspendeausweis ausfüllen und bei sich tragen.

Zahl der Spender in Deutschland sinkt seit Jahren

Die Zahl der Organspenden war in Deutschland nach dem Organspendeskandal im Jahr 2012 jahrelang gesunken. 2018 gab es eine leichte Verbesserung. Bislang sind aber alle Versuche gescheitert, sie über Kampagnen oder Beratungen spürbar anzuheben. Lauterbach verweist darauf, dass jeder Vierte, der auf eine Spenderleber hoffe, sterbe. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) warten in Deutschland aktuell rund 9400 Patienten auf ein Spenderorgan, darunter über 7000 auf eine Niere. Nach Angaben der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG) haben die „unglaublich niedrigen Spenderzahlen“ fatale Folgen für die Menschen auf der Warteliste: Demnach müssen sie fünf bis zehn Jahre auf eine Niere hoffen, in Österreich hingegen nur 18 Monate, in Spanien sogar nur zwölf Monate – in beiden Ländern gilt die Widerspruchslösung.

Trotzdem galt die Widerspruchslösung in der Bundesrepublik jahrzehntelang als politisch nicht durchsetzbar. Noch vor einem Jahr war auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strikt dagegen. Jetzt sitzt er einträchtig neben Lauterbach und räumt ein: „Alle bisherigen Regelungen haben nicht zu einer Verbesserung geführt, im Gegenteil.“ Das liegt etwa auch daran, sagt Georg Nüßlein (CSU), dass der Organspendeausweis, wenn er überhaupt ausgefüllt werde, im Zweifelfall „gar nicht dabei ist oder nicht gefunden wird“.

Angehörige können ablehnen

Konkret wird nun folgendes System vorgeschlagen: Stellen zwei Mediziner unabhängig voneinander den Hirntod eines Patienten fest, muss der behandelnde Arzt zwingend bei einem neu geschaffenen Register nachfragen, ob der Patient der Organspende widersprochen hat. Wenn nicht, gilt er zunächst als Spender für etwa Niere, Herz, Leber oder auch Augenhornhaut.

Allerdings können Angehörige die Organentnahme ablehnen, wenn sie glaubhaft machen, dass der Verstorbene kein Spender sein wollte, obwohl dies nicht im Register hinterlegt sei. Der Eintrag in das Register soll zunächst beim Arzt möglich sein, in der Zukunft aber auch vom Bürger selbst über seine elektronische Patientenakte. Wie das funktionieren soll, wird laut Jens Spahn jedem Bürger ab 16 Jahren dreimal in einem persönlichen Schreiben erläutert.

Eine überparteiliche Gruppe, zu der Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Stephan Pilsinger (CSU), Ulla Schmidt (SPD), und Kathrin Vogler (Linke) gehören, will das nicht mitmachen. Allerdings soll jeder Deutsche regelmäßig verbindlich befragt werden, ob er zur Organspende bereit ist, etwa bei der Verlängerung des Personalausweises – also spätestens alle zehn Jahre.

Beide Anträge sollen im Bundestag parallel diskutiert werden und schließlich in einer Gewissensentscheidung zur Abstimmung stehen. Wann das genauso sein wird, ist unklar, denn der zweite Gesetzentwurf um Baerbock wird wohl erst in einem Monat wirklich fertig und dann ebenfalls ausführlich vorgestellt.

Welche Lösung sich am Ende durchsetzt, ist nicht absehbar. Für Nüßlein ist die Mehrheit längst nicht sicher. Lauterbach räumt ein, keinen Überblick über die Zahl der Unterstützer zu haben. Jens Spahn glaubt an den Wert der Debatte: „Der Umstand, dass es jetzt diese Debatte in der Politik gibt, hat bereits für größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesorgt.“

