Regierungsbildung Italien will kräftig Geld ausgeben

Italien will kräftig Geld ausgeben

Berlin. / Bettina Gabbe

Rechtspopulisten und die Fünf-Sterne-Bewegung wollen in Italien die neue Regierung stellen. Ihr Programm: Geld ausgeben.

Zweieinhalb Monate nach den italienischen Parlamentswahlen haben sich die beiden populistischen Parteien Lega und Fünf Sterne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Er wird nun den Anhängern zur Abstimmung vorgelegt. Unklar ist noch, wer das Amt des Ministerpräsidenten inne haben soll. Die beiden Parteichefs Matteo Salvini von den Rechtspopulisten und Luigi Di Maio von den Fünf Sternen lehnen einander gegenseitig ab.

Mit einer Abschaffung der Rentenreform, der Einführung eines vereinfachten Steuersatzes von 15 und 20 Prozent sowie des Grundeinkommens von 780 Euro sehen die beiden Wahlgewinner höhere Staatsausgaben vor. Der mit 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zweithöchste Schuldenberg innerhalb der Euro-Zone soll nicht durch Sparprogramme sondern durch eine Belebung der Konjunktur gesenkt werden. Dazu ist auch die „begrenzte“ Aufnahme neuer Schulden vorgesehen. Staatliche Investitionen müssten überdies aus der Schuldenberechnung herausgenommen werden, fordern die beiden Parteiführer in ihrem Vertrag. Dieser ist laut Verfassungsrechtlern juristisch nicht bindend.

Nationalistische Töne

Die rechtspopulistische Lega setzte sich mit der im Vertrag immer wiederkehrenden Betonung durch, dass die geplanten Wohltaten allein Italienern zukommen sollen. Auch Luigi Di Maio warb mit nationalistischen Tönen für die Einigung. Die künftige Regierung werde eine „Welle der Veränderung“ lostreten, die auf all diejenigen einstürzen werde, die am bisherigen festhalten wollten, versichert er den einst zu den leidenschaftlichsten EU-Befürwortern gehörenden Italienern. Das Steckenpferd der Fünf Sterne, die Grundsicherung, wurde im Vertrag auf zwei Jahre begrenzt.

Die europäischen Verträge wollen die beiden Parteichefs in den Punkten Schuldenbremse und Zuwanderung neu verhandeln. Das Dublin-Abkommen, demzufolge Asyl in dem Land beantragt werden muss, in dem ein Flüchtling die EU-Zone betritt, müsse abgeschafft werden.

Die Märkte reagierten merklich nervös auf die Ankündigungen. Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen gegenüber Bundestiteln stiegen von 130 auf 160 Punkte.

Die Zustimmung zu dem Koalitionsvertrag durch die Anhänger der beiden Parteien gilt als wahrscheinlich. Sollten Salvini und Di Maio sich nicht auf einen Ministerpräsidenten einigen können, könnte das Silvio Berlusconi nutzen. Salvinis ursprünglicher Koalitionspartner, der die Koalition durch ein Stillhalteabkommen mit Salvini erst ermöglichte, rechnet im Fall von Neuwahlen mit einer Mehrheit.

Am 4. März verfehlten Lega und Berlusconis Forza Italia knapp die für den Mehrheitsbonus nötige 40-Prozent-Marke. Seither legt die Lega in Umfragen zu.