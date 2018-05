Kommentar Hendrik Bebber zum Abtreibungs-Referendum in Irland Irland: Dominanz des Klerus gebrochen

Kommentar Hendrik Bebber zum Abtreibungs-Referendum in Irland

Dublin / Hendrik Bebber

Diesen August wird Papst Franziskus nach Irland kommen. Er wird ein anderes Land vorfinden als Johannes Paul II., der die katholische Hochburg 1979 besucht hatte. Homosexualität war damals verboten, Scheidung praktisch unmöglich und Verhütungsmittel nur auf ärztliche Anordnung erhältlich. Kardinäle und Bischöfe übten einen gewaltigen Einfluss auf die Politik der Republik aus.

In den 1990er Jahren brach diese Dominanz nach einer Welle von Enthüllungen über sexuelle Übergriffe des Klerus und schreckliche Verhältnisse in katholischen Schulen und Heimen zusammen. Die Skandale beschleunigten die Säkularisierung. Dank EU-Mitgliedschaft und Wirtschaftsboom konnte der Staat viele soziale Institutionen ersetzen, die einst von der katholischen Kirche betrieben wurden. Irland legitimierte schließlich die Scheidung und als erstes EU-Mitglied per Volksentscheid auch die gleichgeschlechtliche Ehe.

Diesmal steht Regierungschef Leo Varadkar für den Bruch mit der Tradition. Er führte die Kampagne für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, der sich alle im Parlament vertretenen Parteien anschlossen. Sie war auch deshalb so erfolgreich, weil die katholische Kirche im Gegensatz zu früheren Volksabstimmungen keinen Druck auf die Wähler ausübte.

Das Kippen des Abtreibungsverbots bringt nun auch die britische Regierungschefin Theresa May in Bedrängnis. Denn in der britischen Provinz Nordirland herrschen noch ähnlich strenge Abtreibungsgesetze. Von den erzkonservativen protestantischen Hardlinern, die Mays Minderheitsregierung abstützen, ist jedoch massiver Widerstand gegen eine Liberalisierung zu erwarten.