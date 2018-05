Recht Iren stimmen über Abtreibungsrecht ab

Dublin / Hendrik Bebber

Reise über das Meer“ umschreibt in Irland den Schwangerschaftsabbruch. Zwischen 3000 und 4000 irische Frauen unterziehen sich jährlich diesem Eingriff; zumeist in England. In Irland ist eine Abtreibung nur in seltenen Ausnahmefällen gestattet. Ein Referendum soll heute entscheiden, ob die irische Republik eine strenge Gesetzgebung den liberaleren Normen in den meisten europäischen Ländern anpasst.

Mit kleinen Korrekturen gilt für Abtreibung immer noch das Gesetz aus dem Jahre 1861, als Irland noch eine britische Kolonie war. Illegaler Schwangerschaftsabbruch kann mit Gefängnis bis zu 14 Jahren bestraft werden. 1983 wurde nach einem Volksentscheid der achte Zusatz zur irischen Verfassung aufgenommen. Er besagt, dass das ungeborene Kind das gleiche Lebensrecht wie die Mutter genießt. Erst 1992 verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das den Abbruch erlaubt, wenn das Leben der Mutter durch die Fortsetzung der Schwangerschaft gefährdet ist.

Mit der Reform reagierte das Parlament auf die Kampagnen nach dem Tode von Savita Halappanyar. Die 31-jährige Zahnärztin indischer Abstammung starb im November in der Universitätsklinik von Galway, weil die Ärzte ihr bei einer beginnenden Fehlgeburt die Abtreibung des nicht lebensfähigen Babys verweigerten.

Die Rechtslage führte dazu, dass laut englischen Statistiken fast 170 000 irische Frauen zwischen 1980 und 2016 einen Schwangerschaftsabbruch im Nachbarland vornehmen ließen. Im Prinzip ist dies auch nicht erlaubt, aber wird von der irischen Justiz nicht verfolgt. „Wir exportieren unser Problem und importieren die Lösung“, sagt der irische Regierungschef Leo Varadkar. Er selbst tritt wie alle im Parlament vertretenen Parteien dafür ein, dass die Iren beim Volksentscheid für die Abschaffung des fast totalen Abtreibungsverbotes stimmen.

Kampagnen zur Liberalisierung scheiterten mehrmals im irischen Parlament. Klagen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte brachten den Verfechtern der Abtreibung keinen Erfolg. Straßburg entschied 2010, dass „Irlands Schutz der öffentlichen Moral legitim ist“.

Dr. Mark Murphy, Sprecher der „Ja“-Kampagne, klagt über eine „mittelalterliche Gesetzgebung“. Die Gegenbewegung „Pro Live“ kämpft jedoch für den Status quo. Ihre Sprecherin Anne Murray: „In dieser Debatte geht es um den Wert des Lebens. Es ist eine traurige Erfahrung in den Ländern, die Schwangerschaftsabbruch erlauben, dass dies den Respekt der Gesellschaft vor dem Schutz des Lebens eines jeden Menschen – geboren oder ungeboren – vermindert.“