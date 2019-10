Von April an bietet die nordrhein-westfälische Stadt Monheim am Rhein kostenfreien ÖPNV an. Bürgermeister Daniel Zimmermann erklärt, was guten Nahverkehr ausmacht und wie die Stadt mit den Kosten zurechtkommen will.Warum bieten Sie in Monheim kostenlosen Nahverkehr an?Daniel Zimmermann: Wir hab...